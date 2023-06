Nella rosa del Grosseto entra Piergiorgio Sabelli

Grosseto: Un tassello nel pieno della maturitร per la linea mediana.



U.S. Grosseto 1912 annuncia lโ€™innesto di Piergiorgio Sabelli, centrocampista romano classe 1996 alla soglia dei 200 gettoni in Serie D.

Sabelli ha compiuto lโ€™intera trafila nel settore giovanile della Roma, concentrando la sua carriera principalmente nel Lazio.

Maiuscola lโ€™annata 2020-2021 in forza al Trastevere, dove si rivelรฒ il miglior interprete nel suo ruolo nel girone E, conducendo i capitolini al secondo posto in classifica, con una promozione in Serie C sfiorata, e alla successiva vittoria dei play-off.

Nella stagione 2021-2022 Sabelli ha indossato la divisa dellโ€™Ostiamare Lido, segnando ben 5 reti in 31 presenze.

Il neo mediano biancorosso si รจ diviso in questโ€™annata sportiva tra Ravenna e Lupa Frascati, chiudendo il campionato con un girone di ritorno di alto profilo.

Centrocampista centrale dai piedi buoni, Piergiorgio Sabelli vestirร la maglia del Grosseto a partire dal primo luglio.

La Societร , nel dare un caloroso benvenuto al calciatore, rivolge a Piergiorgio gli auguri di buon lavoro.