Nella Giornata nazionale della Psicologia Artemare Club espone i libri di Tango Terapia

Argentario: sabato 11 ottobre per la Giornata nazionale della Psicologia Artemare Club espone i libri di Tango Terapia della Biblioteca del Tango disponibile nella sede del sodalizio nel Corso di Porto Santo Stefano per prestito gratuito.

Sì, perché “l’Abbraccio Universale del Tango” è provato come terapia e comunicazione a supporto dell’autostima e armonia sociale, aiuta gli individui che vivono situazioni di disagio e vulnerabilità, inclusi coloro con problemi di parkinson, oncologici o vittime di bullismo e violenze, è particolarmente di sostegno per le donne in difficoltà. Ballare il Tango cambia la vita provare per credere, se poi si balla con una psicologa come ha la fortuna a volte il comandante Daniele Busetto presidente dell’associazione in parola è il massimo!