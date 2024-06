Nella biblioteca di Orbetello arriva “A Tavola con le emozioni

Gli alunni della scuola dell'infanzia donano il libro che hanno contribuito a scrivere

Orbetello: “A tavola con le emozioni”, il libro che gli alunni della scuola dell'infanzia di Neghelli hanno contribuito a scrivere, sarà donato dagli stessi ragazzi alla biblioteca comunale Pietro Raveggi di Orbetello. La cerimonia di consegna è prevista martedì 11 giugno alle 10.30 nei locali della biblioteca.

“A tavola con le emozioni” è il risultato del lavoro di 11 classi di più scuole italiane nell’ambito del progetto “Staffetta di scrittura per la cittadinanza e la legalità”, promosso dall’associazione BiMed per l’anno scolastico 2022/2023. Si tratta di un progetto che coinvolge scuole dell’intero Paese, mettendo in contatto il pensiero e le visioni di studenti che vivono lontani gli uni dagli altri, in luoghi e condizioni anche molto diverse, ponendo in interazione docenti che tra loro non si conosco e che decidono, aderendo al format, di cooperare e rendere protagonista la scrittura così da giungere a una narrazione comune. In questo si esprime la grandiosità delle scuole che unisce i giovani italiani ed europei determinando un cammino comune.

E' nell'ambito di questo progetto che si è inserita la partecipazione degli alunni dell’Infanzia di Neghelli, un totale di 24 bambini tra i 3 e i 5 anni, coordinati dalle insegnanti Annalina Santamaria e Tiziana Bonsanti.

Martedì 11 giugno, alle ore 10:30, gli alunni della Sezione D della scuola dell’Infanzia di Neghelli, dell'Istituto comprensivo Don Milani di Orbetello, si recheranno nei locali della biblioteca comunale Pietro Raveggi di Orbetello per donare il volume che hanno contribuito a scrivere.

Saranno presenti, oltre alle bibliotecarie Lorena Manini, Silvia Simonini ed Enrica Continenza, anche il sindaco, il vice sindaco e l’assessore alla cultura del Comune di Orbetello e il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Don Milani di Orbetello, la dottoressa Roberta Capitini.