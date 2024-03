Nell’ultima d’andata, gara delicata per la Blue Factor che ha bisogno di punti salvezza

La serie B gioca a Grosseto, iniziano i playoff per l’under17 contro l’Spv Viareggio A e l’under 15 a Viareggio contro l’Spv. L’under13 ospita il Prato



Castiglione della Pescaia: Trasferta delicata per la Blue Factor nell’ultima d’andata in serie A2: il Castiglione con i nuovi allenatori Massimo Bracali e Federico Paghi è di scena al palaTumieri, per affrontare il Campolongo Hospital Salerno (ore 20, arbitro Mauro Giangregorio di Giovinazzo). 50 minuti importanti, per quella che è a tutti gli effetti una gara salvezza per entrambe le squadre. I biancocelesti maremmani sono reduci da 4 sconfitte consecutive, mentre i granata salentini hanno vinto una sola volta a fine gennaio contro il Sarzana e perso nel posticipo il derby del “sud” a Matera per 3-2 (devono recuperare una partita contro il Forte dei Marmi). In Coppa Italia vittoria maremmana per 1-0 (gol di Brunelli) al Casa Mora e successo Salerno al ritorno per 5-4 (castiglionesi sempre avanti per poi subire la rimonta vincente negli ultimi 30 secondi). «Dobbiamo resettare tutto e ripartire – ha detto alla vigilia proprio Bracali – dobbiamo credere nelle nostre forze e dare sempre il massimo».

In serie B domenica derby a Grosseto: la sfida è in programma alle 18, arbitro Massimiliano Carmazzi di Viareggio. Primo turno dei playoff (al meglio di due vittorie su tre confronti) per l’under 17: al Casa Mora, domenica alle 12.30 arbitro Daniele Moretti di Follonica, match contro l’Spv Viareggio. Anche l’under 15 gioca il primo turno di playoff (al meglio di due vittorie su tre confronti): sabato alle 16.30 arbitro Massimiliano Carmazzi di Viareggio, trasferta a Viareggio contro l’Svp. Per l’under 13 invece gara rinviata contro il Prato a causa dell’influenza dei lanieri.