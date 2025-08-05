Nel mese di agosto e a inizio settembre l’artigianato artistico torna in piazza

Ecco tutte le date delle mostre mercato organizzate da Cna insieme all’associazione Materiae.

Grosseto: L’artigianato artistico e tradizionale torna in piazza nel mese di agosto e i primi di settembre, grazie all’iniziativa promossa da Cna Grosseto insieme all’associazione Materiae. Sono molti gli appuntamenti messi in campo in varie località della provincia di Grosseto che porteranno in mostra – con possibilità, chiaramente, di acquisto -, oggetti realizzati da artigiani.

Si parte giovedì 7 agosto a porto Santo Stefano, in piazzale dei Rioni, per passare venerdì 8 agosto su viale Italia a Follonica. Gli espositori, tutti artigiani di vari settori, saranno a Porto Ercole, sul lungomare Andrea Doria, giovedì 21 agosto, per tornare a Follonica, il 22 agosto e arrivare a Porto Santo Stefano, questa volta sul lungomare dei Navigatori, giovedì 28 agosto. Venerdì 5 e sabato 6 settembre, invece, la mostra mercato arriva a Castiglione della Pescaia, in piazza Orto del Lilli. In tutte le giornate indicate, sarà possibile visitare l’esposizione e fare i propri acquisti dalle 10 del mattino a mezzanotte circa.





I prodotti in mostra e in vendita spaziano dagli oggetti di legno, gesso, ceramica alla bigiotteria realizzata con vari metalli, pietre, perle, uncinetto, dalla ceramica agli oggetti di découpage, passando per il cucito creativo, il ricamo, la stoffa dipinta a mano. Non mancheranno, in alcune date, i prodotti tipici dell’agroalimentare, anche biologici, per accontentare i più golosi come miele e farine tipiche locali.

Per informazioni www.cnagrosseto.it



