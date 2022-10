Nel mar di Maremma l’Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo

Monte Argentario: E' appena arrivata a Civitavecchia la nave scuola Amerigo Vespucci e nei prossimi giorni solcherà il mare di Maremma per fare rientro alla sua base invernale nell’Arsenale di La Spezia.



Si, racconta Artemare Club, l’Amerigo Vespucci è da 60 anni la nave più bella del mondo, il 12 luglio 1962 nel Mar Mediterraneo il segnalatore luminoso della portaerei statunitense "USS Independence" iniziò a lampeggiare dopo aver incrociato il nostro vascello scuola, "Chi siete"? e la risposta fu “Nave scuola Amerigo Vespucci, Marina Militare Italiana", "Siete la più bella nave del mondo". Questo l'omaggio passato alla storia da parte di una delle unità più importanti di allora della US Navy e quest’estate l’omaggio è stato ripetuto nel Mar Adriatico con l’incontro della portaerei USS Bush e il messaggio mandato dagli statunitensi alla nave scuola è stato “Dopo 60 anni, siete ancora la nave più bella del mondo”.





L'aneddoto è stato ricordato martedì scorso in un passaggio dell'intervento dell'onorevole Giorgia Meloni alla Camera per la fiducia al suo Governo, l'Italia come l'Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo. "Una imbarcazione solida, alla quale nessuna meta è preclusa, se solo decide di riprendere il viaggio" queste le parole del presidente del Consiglio appena nominato.

All’Argentario e a Orbetello sono tanti i “vespucciani” che si preparano a salutare il passaggio della nave scuola in mare e da terra, in testa il comandante Daniele Busetto che ha passato quasi due anni nello stato maggiore di bordo dell’Amerigo Vespucci e ha scritto un libro raccontandola con i più bei quadri che l’hanno ritratta.





Artemare Club consiglia di seguire in rete la sua navigazione dopo la partenza dal Porto di Civitavecchia dove è attualmente in sosta su Vesselfinder o Marine Traffic.