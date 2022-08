Nel Giardino di Norma, concerto spettacolo di Ivan Talarico

Appuntamento mercoledì 31 agosto, alle 19:00 a Massa Marittima per l’evento promosso dal Coeso Società della Salute nell’ambito del progetto Fami “We-Ita, welfare generativo per integrare tutti attivamente”. La serata è a ingresso gratuito.



Massa Marittima: È in programma per mercoledì 31 agosto, alle 19:00, nel “Giardino di Norma” di Massa Marittima (in via Maremma) il concerto spettacolo del cantautore Ivan Talarico e la proiezione del film “Il legionario” di Hleb Papou. Un evento, a ingresso gratuito, promosso dal Coeso Società della Salute nell’ambito del progetto “We-Ita, welfare generativo per integrare tutti attivamente” finanziato da Ministero dell’interno attraverso il Fami, fondo asilo, migrazione e integrazione, che intende promuovere il ruolo attivo delle comunità locali nel miglioramento dei servizi, nella gestione dei beni comuni e nelle attività di cittadinanza attiva e inclusione, che vede la collaborazione tra Coeso SdS e Università degli studi di Siena. Alla realizzazione dell’evento di mercoledì 31 agosto hanno collaborato la cooperativa Arcobaleno, FestAmbiente, Clorofilla Film Festival, associazione Kansassiti, Mediateca digitale della Maremma, Ministero della Cultura e il supporto del Comune di Massa Marittima.





La serata. Alle 19:00 è in programma il concerto spettacolo di Ivan Talarico. Cantautore, poeta e attore è specializzato in spettacoli di teatro canzone, caratterizzati da un’ironia surreale e molto divertente. Nel 2019 ha esordito con il suo primo disco “L’elefante in una stanza”, prodotto dal direttore artistico e musicista Filippo Gatti. Domani a Massa Marittima, quindi, proporrà il suo repertorio per introdurre la visione del film “Il legionario”, dove recita nel ruolo di se stesso.

Il film. Diretto da Hleb Papou, “Il legionario” racconta la storia di Daniel (interpretato da Germano Gentile), unico poliziotto di origini africane nel reparto Mobile di Roma, si trova a deve gestire lo sgombro di alcuni edifici, occupati per protesta da persone che rivendicano il loro diritto ad avere una casa. Il compito delle forze dell’ordine è quello di far sì che i palazzi non vengano occupati abusivamente e di liberare gli appartamenti già abitati illegalmente. A Daniel e alla sua squadra viene affidato il compito di liberare un edificio occupato da oltre 150 famiglie e, tra queste, vi è quella di Daniel. Il ragazzo, infatti, è cresciuto in un appartamento occupato e, anche se ha lasciato la casa da diversi anni, si trova adesso a dover sgombrare la madre e il fratello che, nel frattempo, è diventato il leader degli occupanti. Cosa sceglierà, gli ordini o la famiglia? Candidato ai Nastri d’argento 2022 “Il legionario” vede nel cast, al fianco di Germano Gentile, Maurizio Bousso, Marco Falaguasta, Félicité Mbezelé e Antonio Veneziano.