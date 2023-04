Nel comune di Santa Fiora sei nuovi alloggi di edilizia pubblica da assegnare

Santa Fiora: Il Comune di a breve avrà la disponibilità di ulteriori sei alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare agli aventi diritto, dando così un significativo contributo all’atavica mancanza di alloggi popolari sull’Amiata.



Tutto questo è possibile grazie alla sinergia tra il Comune amiatino e l’Epg Spa, la società partecipata di proprietà dei 28 Comuni del territorio provinciale che gestisce per conto di quest’ultimi l’intero patrimonio edilizio Erp della provincia Grosseto.

“Siamo felici di poter dare con questo intervento, nuove risposte a chi vive in condizioni abitative difficili o non ha proprio la casa – afferma il sindaco Federico Balocchi - In particolare, il Comune ha ottenuto dalla Regione Toscana un finanziamento di 700mila euro, che abbiamo utilizzato per l’acquisto sul mercato di quattro immobili e per il loro successivo recupero attraverso la ristrutturazione edilizia a cura dell’Epg Spa. Di questi quattro alloggi, due sono in località Selva e sono in via di ultimazione, mentre gli altri due si trovano nella frazione di Bagnolo. Ma anche per questi ultimi, il progetto esecutivo relativo al recupero risulta essere a buon punto, quindi contiamo a breve di poterli assegnare.”

“Questi quattro nuovi alloggi avranno una superficie compresa tra i 72 e i 42 metri quadrati, –spiega Cristina Bizzarri, consigliere di amministrazione di Epg Spa, con delega per la zona amiatina – i due di Selva saranno dotati di un impianto termico a pellet completato da un sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC), mentre per quelli di Bagnolo, il progetto prevede la ristrutturazione edilizia degli alloggi, migliorandone l’efficientamento energetico, con la sostituzione degli infissi, la realizzazione di un cappotto e l’utilizzo di generatori di calore a biomassa. Previsto inoltre il rifacimento completo degli impianti e dei servizi igienici”.

“Oltre a questi quattro immobili – prosegue Cristina Bizzarri – ci saranno altri due alloggi da assegnare nel territorio comunale di Santa Fiora, arrivando ad un totale di sei nuove assegnazioni. Si tratta, infatti, dei cosiddetti alloggi ‘di risulta’ cioè ritornati in possesso all’Epg in quanto i precedenti assegnatari li hanno rilasciati o perché deceduti o perché ne hanno perso il diritto. Si trovano uno in via Amiata e l’altro in via Pratesi”.

“Il primo, tra l’altro –spiega il sindaco - è già stato ristrutturato dall’Epg e per l'altro i lavori di ristrutturazione sono quasi ultimati. Nei prossimi mesi insieme agli altri comuni amiatini pubblicheremo il bando, in modo da avere le nuove graduatorie entro l'estate”.