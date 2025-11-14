Nel centro storico di Grosseto arriva OnlyFried, la friggitoria artigianale dove il gusto incontra materie prime d' eccezione

In via Ricasoli 6 la nuova attività di Simone Moroni e Diego Favetta, aperta dal mercoledì al lunedì, a pranzo e cena.

Grosseto: C'è chi crede, e ama, così tanto il centro storico, che continua a investirci, anche in tempi non facili. È il caso di Simone Moroni, già titolare di Affetti in piazza Del sale, e di Diego Favetta che, da pochi giorni, hanno inaugurato ufficialmente OnlyFried.

OnlyFried è una friggitoria artigianale, in via Ricasoli 6 a Grosseto, una delle vie più iconiche del centro storico maremmano, che offre un’esplosione di gusto, profumo e croccantezza. Un locale giovane e moderno, dove la tradizione dello street food incontra la cura artigianale per le materie prime.

"Abbiamo deciso di unire l'informalità e la velocità dello street food alla bontà di prodotti artigianali - dicono i gestori - andando a scegliere materie di prima qualità, il cui processo produttivo è seguito in ogni dettaglio. Pensiamo così di poter offrire una proposta gastronomica adatta sia ai palati più raffinati che alle esigenze di chi desidera fare un pasto veloce e sfizioso, senza rinunciare, però, alla bontà del cibo".

Il menu propone fritture preparate al momento, leggere e irresistibili; patatine fresche tagliate a mano, bocconcini di pollo marinato, verdure in pastella e specialità stagionali. Tutto è realizzato con olio di qualità e tecniche che esaltano la croccantezza senza appesantire.

OnlyFried è aperta tutti i giorni, fatta eccezione per il martedì, dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 18.30 alle 22.30.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 3473577350 o seguire il profilo Instragram dell’attività: @onlyfriedgro



