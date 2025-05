Nel capoluogo maremmano è di nuovo “GRande estate”

Dal 22 al 28 giugno, torna, per il terzo anno consecutivo, la kermesse promossa dal Comune di Grosseto, tramite l’assessorato al Turismo, e porta sul palco Raf, con il tour celebrativo di 40 anni di successi, la comicità di Paci, Salvadori e Gennai, un tributo ai Queen e la musica di Gaia

Grosseto: Saranno i 40 anni di carriera di Raf e i suoi successi senza tempo ad aprire la nuova edizione di “GRande Estate”, e l’energia di Gaia a concludere la manifestazione. Torna a Grosseto, infatti, per il terzo anno consecutivo, la manifestazione promossa dall’amministrazione comunale, attraverso il suo assessorato al Turismo, e realizzata quest’anno da Ad Arte spettacoli, per animare gli ultimi giorni del mese di giugno con quattro appuntamenti di musica in piazza Dante, tutti a ingresso gratuito, fino al raggiungimento della capienza massima consentita.

“Siamo felici di annunciare la terza edizione di GRande Estate, una manifestazione che ormai è diventata un appuntamento atteso e riconosciuto nel panorama cittadino – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Abbiamo voluto, ancora una volta, offrire alla nostra comunità un’occasione di incontro, divertimento e condivisione, valorizzando uno degli spazi più suggestivi della città come piazza Dante. Con concerti, spettacoli e momenti di intrattenimento gratuiti e aperti a tutti, intendiamo inaugurare simbolicamente l’inizio dell’estate grossetana con uno spirito di partecipazione e inclusività. Il nostro obiettivo è quello di far vivere la città, sostenendo al tempo stesso il tessuto culturale, turistico e commerciale locale”.

“Con GRande Estate vogliamo continuare a investire su un format che unisce intrattenimento di qualità e promozione del territorio – spiega l’assessore al Turismo Riccardo Megale –. Anche quest’anno abbiamo scelto di proporre un cartellone pensato per un pubblico ampio e variegato, con artisti di grande richiamo che possano attrarre cittadini e turisti. Portare eventi di questo livello nel centro storico significa rilanciare la sua funzione attrattiva e contribuire alla vitalità urbana, anche nelle serate feriali. La cultura, la musica e lo spettacolo diventano così strumenti concreti per valorizzare Grosseto, offrendo un’esperienza che è insieme occasione di svago e motore di sviluppo turistico ed economico”.

Si parte, quindi, domenica 22 giugno con un appuntamento imperdibile, il “Self control 40Th anniversary”, il concerto con cui Raf celebra i quarant’anni di una carriera straordinaria, iniziata con la hit “Self control”, appunto, e proseguita con altri pezzi indimenticabili come “Sei la più bella del mondo”, “Il battito animale”, “Cosa resterà degli Anni ‘80” e ancora “Ti pretendo”, “Infinito”, “Stai con me” per arrivare a brani più recenti. Un concerto che saprà accontentare, quindi, pubblici diversi e che riesce a unire i sound dei 14 album che hanno segnato la storia della discografia italiana.

Dalla musica d’autore alla comicità irresistibile di due “toscanacci” affiancati da un siciliano doc: martedì 24 giugno, salgono sul palco di “GRande estate” Alessandro Paci, Graziano Salvadori e Gaetano Gennai. Noti al grande pubblico per la partecipazione a molte trasmissioni televisive di culto, come “Vernice fresca” per Gennai e Salvadori, “Aria fresca” per Salvadori e Paci, “Quelli che il calcio” e “La sai l’ultima?” (Gennai), “Stasera mi butto” (Salvadori) e per molti film che hanno segnato la comicità italiana, il trio propone uno spettacolo inedito per il pubblico di Grosseto, all’insegna dell’irriverenza e del divertimento.

Racconti video, proiezioni e musica per rivivere la favola dei Queen, il celebre gruppo inglese, in programma giovedì 26 giugno con “Queen Rhapsody”, una produzione di Charlotte spettacoli. Alla voce Beppe Maggioni, finalista del programma televisivo di “The Voice of Italy”, con testi di Francesco Feryrie, la regia di Daniela Sala e le luci di Davide Tagliaferri. Quella di Freddie Mercury e dei Queen è una favola fatta rivivere dalla penna di una dei più prestigiosi autori italiani, Francesco Freyrie, in uno show nello show, dove video, musica e magia si intrecciano, in un crescendo di emozioni. “Queen Rhapsody” ripercorre la storia dell’indimenticabile gruppo rock dagli esordi ad “A Night at the Opera”, passando per il “Live Aid” e il concerto di Wembley. “Is this the real life? Is this just fantasy?”. “È vita reale o fantasia?”, comincia così la canzone manifesto dei Queen, “Bohemian Rhapsody”, uno degli azzardi più incredibili della storia della musica rock. Un brano che mischia hard-rock, pop, glam, opera lirica e le unisce alla teatralità, alle ansie esistenziali di tutti gli uomini. Un pezzo che ancora è accompagnato dal mistero e che rimarca una delle caratteristiche dei Queen: la capacità di rimanere in bilico tra la terra e il mondo delle favole.

Chiusura in grande stile sabato 28 giugno con il concerto di Gaia, reduce dall’esperienza sanremese con il brano “Chiamo io chiami tu”, uno dei pezzi più passati in queste settimane in radio. Gaia nasce nel 1997 da madre brasiliana e padre italiano e cresce nella provincia mantovana per poi trasferirsi a Milano per inseguire il suo sogno. Appassionata, sin da bambina di musica, col passare degli anni sente sempre più la necessità di ampliare gli orizzonti sonori che l’hanno accompagnata nei primi anni della sua vita e inizia un percorso di ricerca musicale fino ad arrivare ad una nuova consapevolezza artistica e una direzione musicale che finalmente la racconta in modo fedele e sincero.

Tutte le serate sono a ingresso libero e gratuito, fino al raggiungimento della capienza massima consentita per piazza Dante. La manifestazione “GRande estate”, come nelle edizioni precedenti, vedrà la collaborazione di Conad “Persone oltre le cose” e altri numerosi partner che daranno il proprio contributo per animare il centro storico cittadino.