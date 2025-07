Nei Giardini Granducali (Ex Ilva) l’"Omaggio a Mozart" dell’Orchestra d'Archi di Grosseto

Domenica 6 luglio nel suggestivo cortile del Palazzo Granducale, oggi sede dei Carabinieri della Biodiversità, la formazione di soli archi dell’Orchestra d'Archi di Grosseto si esibirà con un concerto dedicato al grande compositore W. A. Mozart

Follonica: Grande omaggio a Mozart con l’Orchestra d'Archi di Grosseto. L’appuntamento è per domenica 6 luglio alle ore 19.30 ai Giardini Granducali, all’interno dell'area Ex Ilva.

La direzione del concerto è affidata al maestro Ahmed El-Saedi, compositore e direttore d'orchestra, una delle figure più note della scena musicale classica egiziana. Il suo curriculum vanta decine di composizioni e collaborazioni con orchestre di fama mondiale in tutto l’Egitto in sale prestigiose a livello internazionale. Gli archi dell'Orchestra città di Grosseto presentano un programma piacevole, coinvolgente e raffinato, particolarmente incentrato nell'ambito della musica di intrattenimento del tempo, concepita proprio per occasioni sociali e momenti di svago.

L'ingresso al concerto è libero.