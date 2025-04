Negazione del suolo pubblico per la Festa della Liberazione

Il Direttivo dell´ANPI Costa d´Argento ribadisce il suo disagio e la ferma contrarietà alla decisione dell´amministrazione comunale di Orbetello di negarci la delibera per il suolo pubblico per la Celebrazione del Giorno della Liberazione.

La comunicazione ufficiale è stata inoltrata all´ANPI ieri pomeriggio, a meno di 24 ore prima dell´evento, ed è priva di qualsiasi motivazione per la negazione del suolo pubblico. È scorretta anche in quanto riguarda l´iter amministrativo, visto che è arrivata all´ultimo momento, poche ore prima del nostro evento, mentre sono passati più di 30 giorni dopo la nostra comunicazione ufficiale della celebrazione della Liberazione. Visto che l´ANPI ha versato tutti i pagamenti, diritti tasse, una cauzione di 1000 euro per il suolo pubblico, visto che sono stati rispettati tutti gli standard igienici, di safety e security, visto che sono state fatte tutte le comunicazioni per la sicurezza dovuti alla questura e alle forze d´ordine – un ringraziamento ai carabinieri e alla polizia municipale di Orbetello per la ottima collaborazione - e visto che la celebrazione programmata corrisponde alla sobrietà richiesta dal Ministero per la morte del Papa, rimane l´unica spiegazione possibile: che sia un attacco personale del sindaco contro l´ANPI, l´Associazione Nazionale dei Partigiani d´Italia, un'associazione fondata 80 anni fa dai partecipanti alla resistenza italiana, un ente morale che si batte per i valori della costituzione, della democrazia e dell´antifascismo.

La negazione del suolo pubblico per il festeggiamento della Liberazione, in particolare per il pranzo con la tradizionale pastasciutta antifascista, è un attacco contro i valori della Liberazione e dell´Antifascismo e di conseguenza un attacco contro ogni cittadino. È un attacco contro le istituzioni ed associazioni del nostro territorio che si sono unite a noi per creare insieme questo evento importante. Sono la Bocciofila, la Croce Rossa, l´Associazione Olympia de Gouges, la Pro Loco, Istituto Enogastronomico di Orbetello, il Laboratorio per la Pace di Orbetello, la Racchetta di Capalbio, la Casa del Ciclo e la libreria Periferica di Albinia. Grave il fatto dovuto al divieto del sindaco: che oggi saranno esclusi i ragazzi diversamente abili della Casa di Mario e dell´Alberghiero di Orbetello che aspettavano con gioia questo evento ma nelle circostanze attuali non potranno stare con noi.

Il Direttivo dell´ANPI Costa d´Argento comunica che sarà presente stamani alle ore 11h in Piazza del Plebiscito di Orbetello alla cerimonia ufficiale del Comune e, finita la cerimonia istituzionale, farà presente la sua contrarietà alla suddetta decisione del sindaco. Comunica che oggi pomeriggio dalle ore 15h in poi si festeggerà ugualmente con gli interventi previsti nella locandina ANPI per il Giorno della Liberazione. Invitiamo tutti amici dell´ANPI di festeggiare insieme a noi nel parco dell ex idroscalo dalle ore 15h in poi. Ringraziamo per le numerose manifestazioni di solidarietà ricevute da tutto il paese.