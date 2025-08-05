Nefrologia e Dialisi, a Giovanni Giuntini la guida dell’Area dipartimentale aziendale

Il neo direttore ha preso il posto del dr. Paolo Conti, in pensione dal 1° agosto

Grosseto: La guida dell’Area dipartimentale di Nefrologia passa al dr Giovanni Giuntini. A seguito del pensionamento del dr. Paolo Conti, il ruolo della durata di tre anni è stato assegnato al dottor Giuntini, già direttore della Uoc Nefrologia e Dialisi degli ospedali di Grosseto e Casteldelpiano.

Il dr. Giuntini si è laureato nel 1989 all’Università degli Studi di Pisa dove si è successivamente specializzato in Nefrologia. Nel 1998 ha iniziato la sua attività all’interno della Uoc Nefrologia e dialisi dell’ospedale di Grosseto e di Castel Del Piano di cui è diventato Direttore nel 2019. Dal 2014 il dr. Giovanni Giuntini è referente della Rete nefrologica per i trapianti di rene per la Asl Toscana Sud Est.

«Ringrazio la direzione aziendale per questo nuovo incarico - dichiara il dr Giuntini - un ringraziamento al dottor Conti per il lavoro portato avanti in questi anni. Accetto con entusiasmo questa nuova sfida e rivolgo il mio particolare ringraziamento a tutto il personale sanitario della Nefrologia e Dialisi, insieme saremo impegnati nell’attività di continuo miglioramento delle cure per le persone che si rivolgono ai nostri reparti».