Nebbia di mare fittissima stamattina davanti Artemare Club

Porto Santo Stefano: Questa mattina presto, giovedì 26 giugno, fenomeno molto raro in questa stagione all’Argentario una nebbia fittissima sul mare davanti a Porto Santo Stefano fotografata da Artemare Club ha messo i primi traghetti della giornata in difficoltà che hanno dovuto far uso dei segnali sonori ripetuti a intervalli regolari per navigare. Ricorda il comandante Daniele Busetto la COLREG Regola 35 che in questi casi prevede segnalazione sonore che variano a seconda del tipo di nave e della sua condizione, in navigazione, ferma, all’ancora e devono essere ripetuti a intervalli regolari. Fenomeno definito “nebbia marittima da avvezione calda” o in termini dialettali genovesi “Caligo” già raccontato in precedenti articoli dal comandante, si verifica soprattutto nel periodo tardo invernale e primaverile, nelle altre stagioni è invece davvero molto raro assistere a questo fenomeno sulla costa.