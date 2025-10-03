Natura, sport, solidarietà e tradizione nel primo fine settimana di ottobre a Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia: Quella del 5 ottobre sarà una domenica di festa per Castiglione della Pescaia, da trascorrere tra natura, sport, solidarietà e tradizioni.

Il borgo di Tirli accoglie la tradizionale Festa Contadina, organizzata da Insieme in Rosa Onlus e la Pro Loco di Tirli. Un'intera giornata da dedicare alla visita della "Casa delle Api e dei Ciuchini", scoprire i giochi antichi in piazza, ascoltare musica in compagnia e gustare il pranzo a menù contadino della tradizione. L’evento ha anche un importante obiettivo solidale: il ricavato sarà destinato all’acquisto di uno strumento innovativo per il reparto di Chirurgia dell’Ospedale S. Andrea di Massa Marittima, utile per diagnosi e trattamenti mini invasivi.

Domenica "Tutti a Tirli!", a piedi o in bicicletta. Inizia il nuovo programma di escursioni alla scoperta dell'entroterra castiglionese. Due percorsi trekking, con partenza da Castiglione della Pescaia o Vetulonia e arrivo a Tirli, un percorso bike da Castiglione a Tirli. Un'ottima opportunità per trascorrere una giornata all'insegna dell'avventura tra sport, natura e tradizione.

Domenica è in programma anche un altro evento tradizionale per Castiglione della Pescaia, dedicato agli appassionati dei mezzi a due e tre ruote. Il Vespa Club di Castiglione della Pescaia organizza la Benedizione dei Cicli, Motocicli e Caschi. Dalle 9:00 vespe, moto, scooter e tutti i mezzi a due o tre ruote con motore, si ritroveranno in Piazza Garibaldi. Sarà un'occasione per stare insieme e divertirsi godendosi un pranzo itinerante, ma anche un momento di solidarietà: il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Castiglione della Pescaia, continuando la proficua collaborazione del Vespa Club con le associazioni del territorio.

Nel mese di ottobre continuano anche le visite guidate al Giardino Viaggio di Ritorno, il parco d'arte contemporanea dell'architetto Rodolfo Lacquaniti. Appuntamento sabato 4 ottobre alle 15:00 e domenica alle 11:00 per una passeggiata nella natura e nell'arte accompagnati dall'artista.