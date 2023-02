Natura, sapori e sostenibilità: la Maremma Nord in missione a Bruxelles

Follonica. Natura, sapori e sport con una grande attenzione al tema della sostenibilità: sono questi i principali prodotti turistici sui quali la Maremma Nord si è confrontata a Bruxelles per la missione europea che ha visto protagonisti gli 8 Comuni che compongono l’Ambito Turistico Omogeneo.



Formato da Follonica, Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Massa Marittima, Roccastrada, Montieri, Monterotondo Marittimo e Scarlino, l’Ambito Maremma Nord si estende per quasi 1300 chilometri quadrati lungo la costa toscana e può contare su più tipologie di attrattori turistici: borghi, natura, mare, cultura, sport ed enogastronomia.

I rappresentanti degli 8 Comuni sono giunti a Bruxelles per incontrare i funzionari di Regione Toscana nel settore del Turismo e dell’Agroalimentare-Enogastronomia, confrontarsi sulle principali strategie in materia di turismo ed agroalimentare portate avanti in Europa, e valutare i possibili sviluppi per il territorio della Maremma Nord.





La delegazione è formata da Andrea Benini, sindaco Follonica, Marcello Giuntini, sindaco Massa Marittima, Francesco Limatola, sindaco Roccastrada, Giacomo Termine, sindaco Monterotondo Marittimo, Alessandro Ricciuti, assessore turismo Follonica, Daniele Tonini, vice-sindaco Gavorrano, Francesca Travison, sindaca Scarlino, Silvia Travisan, assessora turismo Scarlino, Susanna Lorenzini, assessora turismo Castiglione della Pescaia ed Isabelle Mariani, consigliera comunale con delega allo sport del Comune di Castiglione della Pescaia.

Ad accompagnarli i rappresentanti di DMO (Destination Management Organization) e DMC (Destination Management Company) che gestiscono l’organizzazione e valorizzazione del turismo dell’area: Cinzia Tacconi, coordinatrice tecnica Ambito Turistico Omogeneo Maremma Nord, Giancarlo Farnetani, presidente CST Firenze, Alessandro Tortelli, direttore CST Firenze, Olivia Bruschettini, collaboratrice ATO e Paolo Pestelli, DMC ATO.

I delegati e le delegate hanno visitato il Parlamento Europeo e incontrato l’eurodeputata Camilla Laureti e Michele Barneschi, della Commissione trasporti e turismo del Parlamento Europeo. Inoltre sono stati ricevuti dai membri dell’ufficio europeo della Regione Toscana per turismo ed enogastronomia e dai rappresentanti di Necstour, con i quali si sono confrontati per individuare azioni comuni: tra gli argomenti affrontati lo sviluppo di prodotti turistici, quali Outdoor, Enogastronomia e Sport, oltre a tematiche di particolare importanza come il turismo sostenibile.

La Maremma Nord conta infatti su numerosi parchi e aree naturalistiche, strategiche per il turismo. Come il Parco Nazionale delle Colline Metallifere, istituita nel 2002 e Geoparco Unesco. Il Parco aderisce alla Carta Europea della Sostenibilità, per proteggere l’ecosistema e valorizzarne storia e conoscenza. E’ stato inoltre il primo in Italia ad aderire al progetto Geofood per valorizzare la provenienza geografica delle produzioni agroalimentari, enfatizzando la correlazione tra diversità geologica, composizione del terreno, materie prime e produzione alimentare.

«È stata una trasferta importante per il nostro Ambito perché ci ha permesso di consolidare il percorso di crescita inserendoci sempre più in un contesto di relazioni europee importante per continuare a valorizzare gli obiettivi ai quali stiamo lavorando - ha commentato Andrea Benini, sindaco di Follonica, Comune capofila dell’Ambito - In particolare abbiamo presentato l’offerta turistica sulla quale il nostro territorio sta lavorando, a cominciare da sport, outdoor ed enogastronomia»,

Le linee prodotte sulle quali si svilupperà infatti l’azione dell’Ambito Turistico nel 2023 saranno:

1. TURISMO SPORTIVO;

2. ACTIVE TOURISM – OUTDOOR (Bike, Trekking);

3. SLOW TOURISM - ENOGASTRONOMIA, BORGHI e SMART WORKING;

4. TURISMO RELATIVO A CAMMINI e PERCORSI;

5. TURISMO BALNEARE;

6. TURISMO ARTE, CULTURA E TRADIZIONI.

Relativamente alla tematica turismo sostenibile, l’Ambito è coinvolto nel Progetto INTENSE (Itinerari Turistici Sostenibili), cofinanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020, per la creazione di itinerari cicloturistici, lungo la Ciclovia Tirrenica, che consentano di esplorare il territorio “a passo lento”.

Non solo ambiente e sostenibilità ma anche sport. Pochi mesi fa l’Ambito ha ricevuto il titolo di Comunità Europea dello Sport 2023, assegnato da Aces Europe alle realtà che si contraddistinguono per eccellenza e valori condivisi in tema di sport. Proprio questo è considerato un attratto importante intorno al quale nel 2023 verranno costruiti eventi ed attività.

Infine l’enogastronomia con la Strada del Vino e dei Sapori, un percorso che valorizza le produzioni locali come il vino Monteregio DOC, l’olio Extra Vergine d’Oliva Toscano IGP, il pecorino DOP e lo Zafferano di Maremma.