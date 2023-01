“NataleInsieme” chiude con due eventi dedicati all’Epifania

Giovedì 5 e venerdì 6 gennaio a Scarlino Scalo e al Puntone due eventi dedicati ai piccoli con l’arrivo della Befana



Scarlino: La rassegna “NataleInsieme” si chiude con due eventi dedicati all’Epifania.

Con l’arrivo della Befana a Scarlino Scalo e al Puntone termina il calendario natalizio promosso dal Comune di Scarlino.

Gli appuntamenti dedicati ai piccoli sono due: il primo, organizzato dal comitato di Scarlino della Croce Rossa con la collaborazione di “Chiara Ranch”, è in programma giovedì 5 gennaio dalle 16 in piazza Gramsci a Scarlino Scalo. Per divertire e stupire i bambini l’arrivo della Befana quest’anno sarà a cavallo: la partecipazione è gratuita. Venerdì 6 gennaio invece, la simpatica vecchietta arriverà dal mare: l’appuntamento è al Puntone di Scarlino, tra piazza Dani e la Fiumara, dalle 15. La befana consegnerà le calze ai piccoli mentre nella piazza sarà allestito un buffet.

L’evento è organizzato dalla Pro Scarlino ed è ad ingresso gratuito.