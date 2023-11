Natale: Petrucci (FDI), assessore strappa mozione opposizione. Atto istituzionale gravissimo

Gavorrano: "Durante la seduta del Consiglio comunale di Gavorrano, in provincia di Grosseto, è accaduto un fatto gravissimo: l’assessore Massimo Borghi, di Sinistra Italiana, nel mezzo della discussione sulla mozione legittimamente presentata dai consiglieri di opposizione in tema di valorizzazione delle festività natalizie, ha strappato, da quanto apprendiamo in maniera plateale e provocatoria, il documento, definendolo un 'atto fascista'.

Quanto accaduto è altamente offensivo nei confronti dell’istituzione, dei consiglieri di opposizione e dei cittadini. Con la sua sceneggiata scomposta e irriguardosa, Massimo Borghi ha dimostrato di non tenere in alcun conto il processo democratico di cui il Consiglio comunale stesso è espressione. Toni e gesti inaccettabili, dunque, che meritano il biasimo di tutta la comunità politica. Con questa azione, che mi auguro possa trovare unanime censura, il membro della giunta di Gavorrano ha dato prova di intolleranza e mancanza di rispetto verso rappresentanti democraticamente eletti dai suoi stessi concittadini. Trovo tutto questo aberrante e vergognoso”. Lo scrive, in una nota, il senatore grossetano di Fratelli d'Italia Simona Petrucci.