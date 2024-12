Natale insieme a Pitigliano, presentato il calendario delle festività natalizie

Domenica 8 dicembre i canti sotto l’albero con i Gospel Vibes e l’accensione delle luminarie

Pitigliano: Al via da domenica 8 dicembre a Pitigliano gli eventi delle festività natalizie con l’accensione delle luminarie e i canti sotto l’albero a cura dei Gospel Vibes, in piazza Garibaldi, alle ore 17, anticipati alle 16, dall’apertura della Casa di Babbo Natale, allestita dentro gli ex Granai, dall’associazione Lo Schiaccianoci. E poi alle 18 e 30 il brindisi per gli auguri in piazza San Gregorio VII.

“Il cartellone delle festività natalizie è il frutto della collaborazione tra amministrazione comunale e pro loco di Pitigliano – spiega Claudia Elmi, assessore comunale al Turismo- che ha coordinando anche il lavoro di tutte le altre associazioni coinvolte. Presentiamo anche quest’anno un programma che contribuirà a creare un’atmosfera calda e festosa per le vie e le piazze del nostro borgo, rendendo Pitigliano ancora più bella e accogliente per i residenti e per coloro che verranno a visitare il nostro paese. Diversi gli appuntamenti musicali in programma.

Verrà riproposto il presepe vivente nei giorni del 26 dicembre, 30 dicembre e 3 gennaio. Saremo in piazza il 31 dicembre per festeggiare tutti insieme l’arrivo del nuovo anno. Il 4 gennaio, inoltre, torna l’atteso appuntamento con ‘Winter Wine’, la kermesse invernale che vede protagonisti i vini del territorio con l’apertura delle cantine storiche e la degustazione guidata. Chiuderemo con le celebrazioni per la Befana.

Ringrazio per il loro impegno tutte le associazioni e le realtà locali che insieme al Comune e alla Pro loco hanno collaborato al cartellone: Banca Tema,Lo Schiaccianoci,La Polisportiva San Rocco, Accademia Musicale, San Vincenzo de’ Paoli , Associazione Commercianti, Promo.Fi.Ter. La Parrocchia di Pitigliano."

“Siamo felici di aprire i festeggiamenti natalizi con la musica gospel, –aggiunge Diva Bianchini, presidente della pro loco– le potenti voci dei Gospel Vibes, Isabella Del Principe, Andrea Bonucci e Silvia Ciabattini, ci trasporteranno in una dimensione spirituale e gioiosa, con un repertorio che spazia dagli spirituals tradizionali, carichi di storia e significato, ai canti moderni, toccando alcuni classici del Natale. I cantanti saranno accompagnati dal pianista Alessio Buccella.”

Ecco il programma nel dettaglio:

8 dicembre alle 16:00 apertura della casa di Babbo Natale, alle 17:00 Canti sotto l’albero con il Gospel Vibes e accensione delle luminarie, alle 18:30 Brindisi per gli Auguri in Piazza San Gregorio VII

14 dicembre, alle 16, alla sala Petruccioli presentazione del libro“La fata santa. Un’insolita storia di pazzia” di Luigi Bisconti.In piazza San Gregorio, alle 17, maxisfratto e i giochi per bambini.Alle 21 Cabaret Yiddish, spettacolo della stagione teatrale con Moni Ovadia al Teatro Salvini

Il 15 dicembre, alle 16, al Teatro Salvini, “C’era una volta Babbo Natale”, spettacolo per famiglie

Il 21 dicembre Natale in Musica, iniziative a cura dell’Accademia Musicale Città di Pitigliano: si comincia alle 16.30 con l’animazione musicale alla “Casa di Babbo Natale” e alle 17.30 il concerto di Natale in cattedrale. Sempre il 21 dicembre alle 21 la serata musicale in piazza Garibaldi con il gruppo I Signori della Corte

Il 25 dicembre, alle 17.30, in piazza della Repubblica, musica dal vivo con il gruppo The Clover.

Il 26 dicembre alle 16, nel centro storico si terrà la rappresentazione del presepe vivente.

Il 28 dicembre, alle 21, in piazza Garibaldi, serata musicale con Graziano Poggetti;

Il 29 dicembre, alle 16, alla Casa di Babbo Natale, il Gran Teatro dei Burattini, “Pulcinella e la magia del Natale”

Il 30 dicembre, alle 16, nel centro storico, rappresentazione del presepe vivente.

Il 31 dicembre, alle 23.30, Festa di Capodanno con Sky light animazione e dj Kikko, in piazza della Repubblica.

Il 2 gennaio, alle 16, presso l’Auditorium Banca Tema, Rassegna delle Befane delle Colline e della Montagna.

Il 3 gennaio, alle 16, nel centro storico la rappresentazione del presepe vivente.

Il 4 gennaio alle 18, “Winter Wine, il vino d’inverno” degustazione dei vini e visita alle cantine del centro storico.

Il 5 gennaio, alle 18.30, incontro in piazza Garibaldi e partenza delle tradizionali “Befane”.

Il 6 gennaio, alle 16, arriva la befana alla Casa di Babbo Natale e alle 17.30 al Teatro Salvini, il concerto della banda “G. Verdi”.

Le celebrazioni religiose: 24 dicembre, a mezzanotte Santa Messa solenne in Cattedrale.

Il 25 dicembre, alle 17 Santa Messa solenne in Cattedrale. Il 31 dicembre, ore 17, Santa Messa solenne e canto del Te Deum in Cattedrale.

Dall’8 dicembre al 6 gennaio la mostra dei presepi in Cattedrale.