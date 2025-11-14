Natale in Toscana 2025: da Empoli parte la magia, con Grosseto tra i protagonisti della nuova edizione

Il viaggio luminoso del Natale toscano prende il via il 15 novembre da Empoli e accende subito anche Grosseto, città di punta del progetto insieme ai borghi e ai centri storici coinvolti.

Grosseto: La magia del Natale torna ad accendersi in tutta la regione con l’edizione 2025 di Natale in Toscana, e tra le città più attese e centrali del progetto c’è Grosseto, che inaugura ufficialmente i festeggiamenti sabato 15 novembre, in contemporanea con l’apertura di Empoli.

Il grande evento diffuso, che ogni anno richiama migliaia di visitatori, si espande anche quest’anno in un percorso luminoso che unisce borghi, tradizioni, installazioni artistiche e atmosfere incantate. E Grosseto, con il suo centro storico e le Mura Medicee, si prepara a trasformarsi in uno dei poli più scenografici dell’intera rassegna.

Grosseto: luci, installazioni e spettacoli nel cuore della Maremma

La città offrirà un programma ricco di attrazioni pensate per famiglie, bambini e visitatori di ogni età. Grandi installazioni luminose, scenografie immersive e spettacoli itineranti animeranno piazze e vie principali, facendo di Grosseto una delle tappe più suggestive del percorso natalizio toscano.

Il centro storico sarà impreziosito da proiezioni artistiche, luminarie a basso impatto energetico e installazioni 3D che accompagneranno i visitatori in un percorso emozionale tra tradizione e innovazione. Non mancheranno spettacoli di strada, performance tematiche e momenti dedicati alla musica e al racconto del Natale.

Un ruolo di primo piano nella rete delle città del Natale

Insieme a Empoli — città capofila — Grosseto si conferma una colonna portante del progetto. L’inaugurazione simultanea del 15 novembre sottolinea l’importanza della città maremmana all’interno del format, che quest’anno punta a superare ogni record di presenze grazie alla qualità delle installazioni e alla rete di eventi pensati per valorizzare il territorio.

Grosseto non è solo una tappa: è una vetrina d’eccellenza per l’artigianato, la cultura e le produzioni locali, con mercatini, degustazioni e collaborazioni con artisti e professionisti del territorio.

Un Natale che unisce la Toscana

Accanto a Grosseto, nelle settimane successive accenderanno le loro luci Poggibonsi, Sesto Fiorentino, Castelfiorentino, Montelupo Fiorentino, Terricciola e Capraia e Limite, creando un itinerario unico che unisce città e borghi in un grande abbraccio luminoso.

Natale in Toscana 2025 si conferma così un progetto culturale e turistico di grande respiro, capace di generare emozioni, coinvolgere le comunità locali e valorizzare territori diversi sotto un’unica grande narrazione: quella della luce, della tradizione e della bellezza condivisa.

Grosseto è pronta a brillare.