"Natale in musica": Karima apre il primo dei sette concerti

Il Comune di Manciano e l’associazione musicale Diego Chiti, organizzatrice del Manciano street music festival, presentano i sette concerti di Natale dal 9 dicembre al 13 gennaio



Manciano: Si apre il sipario sulla seconda edizione di “Natale in musica”, la rassegna musicale promossa dal Comune di Manciano e organizzata e diretta dall’associazione Diego Chiti, che ogni estate organizza anche il Manciano street music festival. Ad aprire la serie di eventi sarà Karima, venerdì 9 dicembre alle ore 21.15, al Nuovo cinema moderno di Manciano, con la sua strepitosa voce, che proporrà vari brani toccando il cuore del pubblico.

Con il solo accompagnamento del pianoforte di Piero Frassi, Karima si racconta attraverso la musica, sua fedele compagna di vita, percorrendo un viaggio nei ricordi, nelle emozioni e nella passione. Per farlo, sceglie i brani che più hanno segnato il suo percorso: tra questi spiccano “Lullaby of Birdland”, primo brano cantato per una jam session all’età di 18 anni, “Greatest Love of All”, brano della sua musa ispiratrice Whitney Houston, e “Lately”. Per intraprendere questo viaggio si affida all’amicizia e al talento di Piero Frassi, che accompagnerà la sua voce con dei bellissimi arrangiamenti. In questa occasione speciale Karima affronta un viaggio a ritroso nel tempo attraverso quelle canzoni che hanno toccato il cuore delle persone richiamando la magia natalizia.

“Organizzare e dirigere la seconda edizione di ‘Natale in musica’ – spiega Michele Santinelli, presidente dell’associazione musicale Diego Chiti e direttore artistico del Manciano street music festival – è innanzitutto un piacere e un grande onore: poter dare il proprio contributo all’organizzazione degli eventi natalizi, proponendo appuntamenti di qualità, che coinvolgono artisti di fama nazionale e gruppi locali è modo per promuovere la cultura e favorire momenti di incontro e condivisione”.

Il calendario di eventi natalizi prosegue il 17 dicembre con Isabella Del Principe Christmas Trio nella chiesa di Santa Maria a Marsiliana; domenica 18 dicembre con Golini e Indino in “Musiche dal mondo”; nella sala “Bartolini” di Saturnia, mercoledì 21 dicembre con il coro gospel “Le voci del principe” nella chiesa di San Giorgio a Montemerano; il 23 dicembre al Nuovo cinema Moderno di Manciano con Cisco trio acustico; il 27 dicembre nella sala pro loco di San Martino sul Fiora con lo spettacolo musicale “Di Natale… e di altre sciocchezze”; martedì 3 gennaio nella sala parrocchiale di Poggio Murella con lo spettacolo “Insieme: Mina e Battisti”.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito: per i concerti di Karima e Cisco è necessario prenotarsi ai numeri 3395208601 o 3393074206 (anche tramite Whatsapp).