Natale ai Musei di Scarlino. Aperture straordinarie, visite alla Rocca Pisana, laboratori

Scarlino: Il Comune e i Musei di Scarlino hanno in programma una serie di eventi dedicati al Natale.

Il Centro di documentazione Riccardo Francovich sarà aperto sabato 14 e sabato 21 dicembre e anche sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

Durante queste giornate, sarà possibile partecipare alle visite guidate alla Rocca Pisana e al Centro di documentazione di Scarlino, scoprendo il tesoro delle monete d’oro ritrovato durante lo scavo archeologico. Il costo per partecipare è di 6 euro a persona, con appuntamento all’ingresso della Rocca alle 11.00 e alle 15.30. Un evento speciale è in programma poi per domenica 5 gennaio in occasione della Festa dei Musei di Maremma. Alle ore 15.00, al Centro di documentazione, si terrà un laboratorio didattico gratuito per i più piccoli, intitolato “La Befana del castello”: un emozionante gioco investigativo che condurrà i bambini alla scoperta del borgo storico di Scarlino.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il servizio museale all’indirizzo email: musei@comune.scarlino.gr.it.