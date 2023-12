Natale a Scarlino: arriva Babbo Natale

Domenica 24 dicembre dalle 15.30 in piazza Garibaldi una festa dedicata ai bambini



Scarlino: Continuano gli eventi della rassegna “Natale a Scarlino”. Domenica 24 dicembre alle 15.30 in piazza Garibaldi (centro urbano capoluogo) arriverà Babbo Natale per consegnare i doni ai bambini: le famiglie che vogliono partecipare all’evento possono lasciare i regali per i loro piccoli al Bar Tentazione o all’Alimentari Lauro e Clara.

Ma non ci sarà solo Babbo Natale: i bambini si divertiranno con una simpatica caccia al tesoro a tema natalizio e poi per tutti ci sarà la merenda. L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione Pro Scarlino.

La rassegna continua sabato 30 dicembre con la tombolata al Circolo Arci (Scarlino) in programma alle 20.30.