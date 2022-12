Natale a Grosseto: ultimi giorni della rassegna di eventi natalizi nel centro storico

Un weekend da non perdere con i Babbi Natale acrobatici e la Miwa marching band



Grosseto: In centro storico continua la rassegna “Natale a Grosseto” promossa dal Ccn – Centro commerciale naturale del Centro storico con il Comune. Sarà un fine settimana ricco di occasioni per trascorrere del tempo nel cuore di Grosseto. Fino a lunedì 26 dicembre, dalle 10 alle 22, in piazza Dante ci sarà il mercatino di Natale, mentre gli stand solidali e di promozione del territorio saranno in piazza Duomo (piazza del Natale) fino a sabato 24 dicembre. Continua poi fino a lunedì 30 dicembre la rassegna “Al Cassero è Natale” organizzata dall’Istituzione Le Mura al Baluardo Fortezza.

E non solo. Venerdì 23 dicembre dalle 17 alle 19, al Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, un'esperienza di realtà virtuale per immergersi nel mondo della danza “Me/Moire”: l'iniziativa, con il patrocinio del Comune di Grosseto, è a cura del Clorofilla Film Festival ed è un progetto della società fiorentina Gold. La partecipazione è gratuita (per informazioni è possibile chiamare il numero 0564 488066). Alle 18.30 in piazza Duomo ci sarà “Christmas mix show”, una spettacolare esibizione di flag-pole organizzata dalla palestra Beta Flag, mentre la vigilia di Natale, sabato 24 dicembre, sempre in piazza Duomo, sono in programma tre eventi da non perdere. Alle 16.30 tutti con lo sguardo rivolto verso il palazzo comunale per ammirare la performance dei Babbi Natale acrobatici, un evento a cura della ditta Edilizia Acrobatica promosso dall’ufficio Turismo del Comune di Grosseto. E non ci saranno solo le acrobazie: le vie del centro saranno animate dalla “Miwa marching band”, la cartoon street band famosa in tutta Italia offrirà uno spettacolo itinerante ai propri concittadini suonando le sigle tv più amate di sempre. Infine alle 17, sempre in piazza Duomo, appuntamento con la musica live della band grossetana “Minerva 40”.

La rassegna proseguirà dopo Natale con tanti laboratori per i più piccoli: a partire da mercoledì 28 dicembre e fino a venerdì 30 dicembre, dalle 9 alle 13, al Museo archeologico e d’arte della Maremma Maam, in piazza Baccarini, proseguiranno i campus natalizi, “Il pittore, lo scultore, il vasaio” (per informazioni: 0564 488752, accoglienzamaam@gmail.com), mentre mercoledì 28 dicembre dalle 16.30 alle 19 torna al Polo culturale Le Clarisse, istituto di Fondazione Grosseto Cultura, in via Vinzaglio 27, “Clarisse kids”, i laboratori per i più piccoli che questa volta saranno dedicati a “La magia delle feste” (il costo del biglietto è 6 euro, per informazioni e prenotazioni: 0564 488066-067 o prenotazioni.clarisse@gmail.com). Giovedì 29 e venerdì 30 dicembre alle 16.30 prosegue invece al Museo di storia naturale della Maremma di Fondazione Grosseto Cultura, in strada Corsini 5, la rassegna “Natale in casa della natura”: giovedì è in programma la proiezione dei cartoni animati “La strega Rossella” e “Bastoncino” e venerdì “Zog e Il topo brigante” (per informazioni: 0564 488571, www.museonaturalemaremma.it).