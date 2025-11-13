Natale a Grosseto: il centro storico si accende il 15 novembre

Grosseto: Il Comune anche quest'anno organizza molte iniziative dedicate al Natale: interessato tutto il centro storico. Sabato 15 novembre alle 18 evento inaugurale con il countdown e l'accensione del grande albero di Natale in piazza Duomo e l'esibizione di un duo musicale ad allietare il momento clou e il resto della serata fino alle 19.30. A seguire, la parata su corso Carducci con la Girlesque band, prima e unica street band italiana tutta al femminile, e lo spettacolo Christmas Nutcracker, per arrivare fino all'installazione intitolata “le mani della vita” con il countdown e l'accensione. La Girlesque band si esibirà in tutto il centro storico fra le varie installazioni luminose che accompagneranno la vita cittadina per tutta la durata delle festività natalizie. In particolare, troveremo l'installazione scenografica tridimensionale dedicata a Walt Disney in piazza Baccarini, venticinque alberi larix illuminati lungo il corso Carducci, lo skate kriss, un Babbo Natale in 3D con seduta in piazza Dante, le renne natalizie in piazza Gioberti, l'orsetto Teddy e pacchi regalo in piazza Socci, vari selfie-point per allietare la passeggiata di coloro che si recheranno durante i giorni di festa, il videomapping di piazza del Duomo e di piazza Dante, la ruota panoramica e pista di pattinaggio sul ghiaccio prossimamente in piazza De Maria, due sfilate del circo bianco del 7 e 21 dicembre e varie altre manifestazioni alla cavallerizza in via di organizzazione per rendere vivo il centro storico.

Grazie alla collaborazione con l'Istituzione Le Mura, cittadini e turisti avranno la possibilità di visitare, con ingresso gratuito dal 15 novembre al 24 dicembre 2025, la galleria del bastione Maiano nel complesso delle Mura medicee, recentemente riqualificato, dove è stato allestito il “Magico mondo di Babbo Natale”. A tal proposito, i giorni e l'orario di apertura della casa di Babbo Natale sono dalle 16 alle 19 (ultimo ingresso) nei giorni: 15-16 novembre; 22-23 novembre; 29-30 novembre; 6-7-8 dicembre; 13-14 dicembre; 20-21-22-23-24 dicembre.

In attesa della fine dei lavori di restauro al Cassero, il fascino delle Mura rivivrà con un allestimento evocativo: all'interno della galleria sarà infatti possibile visitare il regno di ghiaccio, la baita degli elfi, la stanza della fata dei boschi e la sala con Babbo Natale pronto ad attendere i bambini. Questo è soltanto un anticipo di quello che sarà il Natale 2026 a Grosseto, dove al bastione Maiano si aggiungeranno ulteriori spazi e ritornerà protagonista tutto il baluardo della Fortezza, riqualificato e riconsegnato ai cittadini e alle famiglie come simbolo grossetano ed emblema dell’identità e della storia cittadina.

"Siamo lieti di annunciare che anche quest'anno il Natale a Grosseto sarà magico e coinvolgente - sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alle Attività produttive Bruno Ceccherini - grazie alla collaborazione con l'Istituzione Le Mura. La galleria del Maiano nel complesso monumentale delle Mura medicee sarà il cuore della manifestazione con l'allestimento della casa di Babbo Natale, tante attrazioni e spettacoli per cittadini e turisti di tutte le età che visiteranno Grosseto e il centro storico nel periodo delle festività natalizie. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo fantastico Natale: l’associazione centriAMO Grosseto - nuovo Ccn, i commercianti, le associazioni, gli organizzatori dei vari eventi e i grandi sponsor Conad ed Enegan. Siamo fiduciosi che questo appuntamento sarà un successo e che contribuirà a rendere il nostro Natale ancora più speciale”.

Parla di un “Natale ancora più ricco e suggestivo - l'assessore alla Cultura Luca Agresti -. Con l'accensione dell'albero in piazza Duomo inaugureremo un periodo di eventi, luci e gioia. La nostra città dimostrerà ancora una volta il suo fascino”. Ovviamente soddisfatto il presidente dell'Istituzione Le Mura, Alessandro Capitani. “L’Istituzione è parte integrante del progetto natalizio e grazie alla stretta collaborazione con il Comune - spiega - offriremo ai grossetani e ai visitatori la possibilità di vivere un luogo particolarmente suggestivo e affascinante quale la galleria del bastione Maiano. In attesa della fine dei lavori di restauro al Cassero, il fascino delle antiche Mura medicee rivivrà con un allestimento sfolgorante ed evocativo”.

Il Natale a Grosseto 2025 vanta due sponsor: Enegan e Conad. “Sono certo che il nostro contributo all'allestimento del Natale nel centro storico - afferma l'amministratore delegato Enegan Massimo Bismuto - renderà l'ambiente ancora più vivo e accogliente, con l’auspicio che questa iniziativa possa rafforzare sempre di più il legame tra le imprese del territorio, i cittadini ed Enegan”. Entusiasti anche Paolo e Alessio Degli Innocenti di Clodia commerciale, la società proprietaria dei negozi Conad di Grosseto: “Siamo lieti di rinnovare anche quest’anno la collaborazione dei supermercati Conad con l’associazione centriAMO Grosseto - nuovo Ccn e con il Comune di Grosseto contribuendo all'allestimento del centro storico. Per noi di Conad è importante che il salotto buono del capoluogo rimanga vivo, frequentato e attrattivo con le sue attività commerciali e la sua identità”.

In sintonia il presidente dell'associazione centriAMO Grosseto - nuovo Ccn, Alberto Macchi. “Grosseto si accende di Natale grazie alla sinergia tra le eccellenze del territorio e alla stretta collaborazione con gli sponsor Conad, che ha donato luce a piazza Baccarini, ed Enegan, che ha illuminato le porte cittadine, operazione quest’ultima che è stata possibile grazie all’apertura di Enegan verso la nostra associazione. Credo fermamente che solo attraverso cooperazione e unità d’intenti si possa valorizzare e far brillare il cuore della nostra città”.

(In foto da sinistra a destra: Alessandro Capitani, presidente dell'Istituzione Le Mura, Bruno Ceccherini, assessore alle Attività produttive, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, Alberto Macchi, presidente dell'associazione Centriamo Grosseto, Luca Agresti, assessore alla Cultura, Anna Bonelli, assessore a Cultura, biblioteca, musei e teatri)







