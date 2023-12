Natale a Fonteblanda: feste all'insegna di allegria e solidarietà con iniziative della Pro Loco

I festeggiamenti in vista del Natale a Fonteblanda si sono aperti all’insegna dell’allegria e della solidarietà con le iniziative promosse dalla Pro Loco, che ha recentemente rinnovato i propri organismi direttivi.



Orbetello: L’addobbo dell’albero di Natale in piazza dell’Uccellina è stato un momento di aggregazione per l’intera comunità fin dalla creazione delle decorazioni con l’organizzazione di appositi laboratori coordinati da Monia Totino con il sostegno della Pro Loco.

«Le attività- spiega Totino - sono iniziate a metà novembre e hanno visto la partecipazione di adulti e ragazzi impegnati a creare a mano le decorazioni natalizie. Siamo molto soddisfatti perché siamo riusciti a coinvolgere molti giovani dai 12 ai 25 anni e ringraziamo la Pro Loco per il supporto che ci ha dato».

Il lavoro si è tradotto poi in un pomeriggio di festa organizzato dalla Pro Loco che ha trasformato l’addobbo dell’albero in un appuntamento collettivo: «Abbiamo chiesto ai nostri concittadini- racconta il neo presidente della Pro Loco di Fonteblanda, Marco Turi - di partecipare alla decorazione del nostro albero nell’ottica di sviluppare ulteriormente coesione e aggregazione nella nostra comunità, senza dimenticarci anche di chi è in difficoltà». Di pari passo con la festa di cui Babbo Natale è stato l’ospite d’onore, la Pro Loco ha chiesto anche che fossero confezionati pacchi contenenti indumenti caldi e prodotti per l’igiene personale accompagnati da un biglietto gentile.

L’iniziativa è stata molto apprezzata dall’amministrazione comunale: «Ringraziamo la Pro Loco e tutti i volontari- sottolinea l’assessore al commercio, turismo e cultura del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali - per l’entusiasmo profuso nell’organizzazione di queste attività e per la sensibilità dimostrata anche nei confronti di chi è meno fortunato, particolarmente apprezzabile con l’avvicinarsi delle festività natalizie». Anche il senatore Roberto Berardi, consigliere comunale che a Fonteblanda vive e lavora, si complimenta: «Il nuovo corso della Pro Loco inizia con il giusto spirito. Auguriamo ai nuovi dirigenti buon lavoro, assicurando loro la massima collaborazione da parte della nostra amministrazione».