Natale a Castiglione della Pescaia, primo weekend di eventi

Castiglione della Pescaia: Con l'accensione dell'albero alla Casa Rossa venerdì 8 dicembre alle 11:00 e delle luminarie alle 18:00, Castiglione della Pescaia si cala nella magia del Natale, dando il via, nel fine settimana del ponte dell'Immacolata, a tutta una serie di eventi che nel capoluogo e nelle frazioni accompagneranno grandi e piccini in questo periodo di festa. Mercatini, giochi, laboratori creativi e appuntamenti culturali, ce n'è per tutti i gusti.



«L'8 Dicembre come tradizione nel comune di Castiglione della Pescaia si accende il Natale – afferma il Sindaco Elena Nappi –. Oltre all'accensione delle luminarie, che fa sempre festa, abbiamo messo in piedi tutta una serie di eventi dedicati a far divertire grandi e piccini. Saranno eventi culturali nel nostro gioiello Museo, eventi organizzati dalle associazioni del territorio che ringraziamo per aver allietato anche quest'anno il ponte dell'Immacolata, ed eventi legati anche alla salute perché per poter vivere nel modo migliore possibile questo periodo di festa è importante poter tutelare la nostra salute».

Il Natale arriva a Tirli con due giornate di festa organizzate dalla Pro Loco. Sabato 9 e domenica 10 tanti giochi per bambini, visita guidata ai presepi, l'apertura del Mercatino di Natale, caccia al tesoro per bambini e per adulti e poi l'arrivo di Babbo Natale.





In questo weekend iniziano anche gli appuntamenti del "Natale al Museo" al MuVet di Vetulonia: venerdì 8 alle ore 11:00 visita guidata del museo a cura delle archeologhe del MuVet con ingresso ridotto per tutti; domenica 10 alle ore 11:00 il laboratorio “Ghirlanda di Natale & altri addobbi”.

Sabato 9 la seconda giornata di TestiamoCi, il programma di screening promosso da Regione Toscana e Azienda USL Toscana Sud Est su iniziativa del Ministero della Salute per la prevenzione dell'epatite C. I volontari della Misericordia accoglieranno

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la Sala del Consiglio in via Cesare Battisti tutte le persone di età compresa tra i 34 e i 54 anni che vorranno effettuare il test gratuito.

Domenica 10 dicembre questo primo fine settimana di festa si conclude con il "Natale On the Road" organizzato dal Vespa Club Castiglione della Pescaia. Ritrovo in Piazza Garibaldi, naturalmente vestiti da Babbo Natale, pronti per andare a consegnare doni agli ospiti della Casa di Riposo di Vetulonia proseguendo il giro verso Tirli e partecipare a tutte le iniziative programmate.