Natale a Batignano e Marina di Grosseto

Il Comune di Grosseto è al fianco delle Pro loco di Marina e Principina a mare e della Pro loco di Batignano per l'organizzazione delle feste natalizie.



Grosseto: L'Associazione Pro loco di Marina e Principina conclude un anno ricco di eventi, consolidando rapporti di collaborazione con commercianti, balneari e la cittadinanza. In occasione del 90° anniversario dell'associazione, è con grande entusiasmo che la Pro loco annuncia il ritorno dei festeggiamenti invernali del carro di Babbo Natale e della Befana.

Quest'anno la Pro loco riprende le feste tradizionali del Natale marinese grazie al Comitato festeggiamenti composto da un gruppo di volontari.

Il 23 dicembre alle 17, il Carro di Babbo Natale partirà da Shanghai, lato sud di Marina, per arrivare poi al centro del paese. Carri addobbati trasporteranno festosamente i visitatori per le vie del paese, accompagnati da musica, luci e una ricca merenda per i bambini. I commercianti offriranno dolci e cioccolata calda lungo il percorso, creando un'atmosfera natalizia unica.

Per la festività della Befana, che sarà festeggiata il 5 gennaio a partire dalle 20, piazza Unità d'Italia ospiterà punti di ristoro gratuiti con birra, vin brulé e panini, mentre i partecipanti potranno assistere al rito propiziatorio dell'accensione della pira. La serata sarà caratterizzata da musica, animazione e allegria per salutare il vecchio anno e accogliere il nuovo.

La Pro loco di Batignano ha ideato un calendario ricco di eventi per animare il paese durante le festività. Il 23 dicembre, un momento magico attende i più piccoli con l'arrivo di Babbo Natale.

I bambini avranno l'opportunità di scattare foto e salutarlo. Le celebrazioni continueranno il 26 dicembre con il coinvolgente concerto della Filarmonica città di Grosseto, regalando agli abitanti e ai visitatori un'esperienza musicale indimenticabile.

Il 31 dicembre, la comunità di Batignano si unirà per festeggiare insieme la notte più lunga dell'anno, accompagnata da musica dal vivo che renderà l'atmosfera festosa e coinvolgente. Sarà un'occasione perfetta per condividere momenti speciali con amici e familiari, accogliendo il nuovo anno con entusiasmo e spirito di comunità.

I festeggiamenti raggiungeranno il loro culmine il 6 gennaio con l'arrivo della Befana, che distribuirà calze piene di dolci a tutti i bambini del paese.

“Attraverso un attento programma di iniziative- commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore al Turismo Riccardo Megale - miriamo a esaltare il fascino del nostro territorio durante la stagione natalizia, trasformandolo in una destinazione irresistibile tutto l'anno. Un calendario ricco di eventi e attività non solo crea un'atmosfera festosa, ma promuove anche l'identità e l'economia locale”.