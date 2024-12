Natale 2024: oggi a Milano l’iniziativa del “Regalo sospeso”

A consegnare i kit del “Regalo sospeso” Mattia Villardita, Spiderman.

Milano: ritorna oggi, a Milano, presso il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda l’iniziativa del “Regalo sospeso” realizzata dall’UNICEF Italia in collaborazione con Clementoni.

A effettuare la consegna dei kit del “Regalo sospeso” oggi a Milano, ai bambini ospiti presso il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda: Manuela Bovolenta, Presidente del Comitato UNICEF Lombardia, Pierpaolo Clementoni, Direttore Ricerca Avanzata Clementoni e Mattia Villardita Spiderman.

I kit del “Regalo sospeso” sono “speciali cofanetti regalo” creati da Clementoni, a favore di oltre 2.400 bambini ospiti in strutture ospedaliere e in case-famiglia in Italia e di tanti bambini vulnerabili nel mondo. I cofanetti sono stati illustrati dallo street artist romano Merioone e sono dedicati al tema dei diritti dell’infanzia. Ogni cofanetto contiene: un libretto giochi e attività, le carte Memo sui diritti dei bambini, degli adesivi e la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in parole semplici

È possibile sostenere la campagna dell’UNICEF, ideata dai giovani volontari YOUNICEF, a fronte di un contributo minimo di 10 euro e destinare così un “Regalo sospeso” targato Clementoni effettuando una donazione presso i Comitati locali UNICEF e on line sul sito https://unicef.it/regalosospeso. Le donazioni andranno a sostenere i programmi dell’UNICEF a favore di tanti bambini e bambine in difficoltà nel mondo. I kit “Regalo sospeso” saranno consegnati dai rappresentanti dell’UNICEF e di Clementoni e dai volontari del gruppo YOUNICEF a oltre 2.400 bambini in Italia, ospiti delle strutture che hanno aderito all’iniziativa.