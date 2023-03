Nascono via della pacificazione nazionale, via G. Almirante e via E. Berlinguer

Grosseto: La lottizzazione BorgoNuovo, ad est della città, sarà attraversata da via della pacificazione nazionale, via Giorgio Almirante e via Enrico Berlinguer. La Giunta comunale ha ratificato la recente decisione della commissione toponomastica di intitolare alcune nuove vie cittadine.



L'atto deliberativo di ratifica costituisce l'ultimo passaggio di un percorso avviato lo scorso anno in Consiglio comunale teso a celebrare, attraverso l'intitolazione di due vie a due grandi esponenti politici, la pacificazione nazionale. Per questo, la strada che collegherà Largo delle nazioni agli edifici in costruzione prenderà il nome di via della pacificazione nazionale. La stessa si dividerà su due tratti: via Giorgio Almirante, sulla destra, e via Enrico Berlinguer, sulla sinistra.

Nello stesso atto è stato ratificato il cambio di denominazione di alcune vie cittadine. In particolare, il tratto che parte da via Rosellana e va verso strada di Brancaleta prenderà il nome di via del corbezzolo, mentre via dei vecchi casali, diventerà adesso via privata dei vecchi casali.

“E’ sicuramente un progetto molto importante che c’eravamo prefissati di raggiungere – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Toponomastica Fabrizio Rossi - intitolare queste strade alla pacificazione nazionale e a personalità così significative per la storia democratica italiana rappresenta la volontà della nostra Amministrazione di onorare e rispettare la loro memoria e il ricordo comune.”