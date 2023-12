Attualità Nascita in casa Benocci Chistiakova 13 dicembre 2023

13 dicembre 2023 240

240 Stampa

Redazione

Grosseto: Fiocco rosa in casa Benocci-Chistiakova. La famosa coppia di pianisti, ha infatti recentemente allargato la propria famiglia e al primogenito Leonardo si è aggiunta la piccola Arianna. La bambina e mamma Gala godono di ottima salute dopo il parto naturale, avvenuto presso l’Ospedale “Misericordia” di Grosseto, giovedì 7 dicembre alle 13,08, il giorno di Sant’Ambrogio. Per adesso Arianna dorme di giorno e veglia di notte, per la “gioia” di tutta la famiglia. Ai genitori Diego e Gala e al fratello maggiore Leonardo, le felicitazioni della redazione, mentre alla neonata l’augurio di una vita ricca di soddisfazioni e affetto. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Nascita in casa Benocci Chistiakova Nascita in casa Benocci Chistiakova 2023-12-13T10:00:00+01:00 109 it Fiocco rosa in casa Benocci-Chistiakova. PT1M /media/images/Famiglia-Benocci.jpg /media/images/thumbs/x600-Famiglia-Benocci.jpg Maremma News Grosseto, Wed, 13 Dec 2023 10:00:00 GMT