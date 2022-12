Nasce Visit Pitigliano, il portale turistico della Città di Pitigliano

Debutterà online giovedì 15 dicembre 2022

Pitigliano: Negli ultimi tempi internet ha fortemente rivoluzionato lo scenario tradizionale del mercato del turismo, permettendo a tutti i soggetti coinvolti – fornitori di servizi, intermediari, organizzazioni turistiche di promozione delle destinazioni – di rivolgersi direttamente ai loro potenziali clienti. Avvantaggiandosi della rete, la competizione nel processo di intermediazione diviene sempre più forte.

In questo contesto complesso e altamente competitivo si colloca il progetto Visit Pitigliano (raggiungibile all’indirizzo visitpitigliano.com), che ha come oggetto l’evoluzione del sistema turistico locale sul web, con un duplice obiettivo da cogliere: offrire un’idonea funzione informativa e affermare una piattaforma web fortemente integrata con gli strumenti impiegati dai soggetti che promuovono le destinazioni turistiche.

Ideato e realizzato da Pietro Moroni, professionista nel settore della comunicazione, Visit Pitigliano nasce per offrire visibilità e aggregare le varie proposte in un unico mezzo di comunicazione per fornire all’utente un’informazione completa. L’obiettivo del portale è orientare il turista nella pianificazione del proprio soggiorno, dalla scelta dell’alloggio, dei ristoranti, al percorso culturale, naturalistico, per vivere la migliore esperienza sul territorio pitiglianese. Visit Pitigliano, presto disponibile anche in lingua inglese, comprende, oltre alla home page, quattro macro sezioni – “info”, “dove dormire”, “cosa vedere”, “cosa fare” – più le pagine di primo livello “esperienze” e “blog”.

Nella parte “info” vi sono le informazioni sul territorio, come arrivare, i riferimenti dell’Ufficio Turistico, l’elenco delle guide turistiche e ambientali, ciascuna con una pagina dedicata, i servizi, i numeri e gli indirizzi utili. A seguire troviamo la sezione “dove dormire” che presenta una selezione delle migliori strutture ricettive, filtrabili per tipologia e distanza dal centro storico.

“Cosa vedere” raccoglie i musei, la Piccola Gerusalemme, le Vie Cave, i monumenti e le chiese, inclusi gli orari delle Sante Messe, i punti panoramici. In “cosa fare” vengono mostrati gli eventi in calendario, stagione teatrale compresa, gli itinerari per gli appassionati di trekking ed escursioni, i migliori ristoranti, bar e caffé (sempre filtrabili), le aziende agricole dove degustare le eccellenze locali, nonché le attività commerciali dove fare shopping o dove, ad esempio, noleggiare biciclette. Tra le pagine di primo livello è importante segnalare “esperienze”: qui, a breve, verrà pubblicato l’elenco dei pacchetti turistici creati da Tamburino Viaggi, agenzia viaggi e tour operator partner esclusivo di Visit Pitigliano. Si tratta di proposte per tutte le esigenze – dal single alla coppia, dalla famiglia ai gruppi – per vivere a Pitigliano una vacanza completa, chiavi in mano.