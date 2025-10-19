Nasce una nuova alleanza nella GDO

Accordo tra Etruria Retail e GMF (Gruppo Unicomm)

Siena: L’accordo siglato tra Etruria Retail e GMF srl società del Gruppo Unicomm, segna l’avvio di un nuovo percorso commerciale nelle regioni Umbria, Lazio, Toscana e Marche e dà vita a una rete di oltre 400 punti vendita e 12 Cash & Carry, consolidando una presenza già radicata e capillare nel Centro Italia. I negozi affiliati Etruria Retail avranno, a partire da gennaio 2026, le insegne Famila e A&O, con il prodotto a marchio Selex.

Due aziende, oltre un secolo di storia. L’operazione nasce dall’incontro tra due realtà con esperienze e visioni simili, entrambe fortemente legate ai territori in cui operano e capaci di evolversi nel tempo mantenendo solidi valori fondanti. Etruria Retail e GMF srl condividono un approccio imprenditoriale basato sulla conoscenza delle comunità locali, sulla concretezza e sulla fiducia costruita nel tempo con clienti e fornitori. Oggi uniscono le loro forze per affrontare insieme le sfide future del settore, consolidando la presenza nel Centro Italia e rafforzando la capacità di creare valore per le comunità, in cui ogni giorno operano.

Un’operazione strategica e con un fatturato stimato di un miliardo. La nuova realtà stima, per il 2026, un fatturato complessivo di circa un miliardo di euro e ambisce a presidiare con forza il mercato della grande distribuzione organizzata nell’Italia Centrale. L’intesa punta a generare ricadute positive per l’intero ecosistema economico di riferimento, creando nuove opportunità di crescita condivisa per soci, clienti, fornitori e dipendenti. Nessun posto di lavoro è a rischio: l’obiettivo, al contrario, è rafforzare le competenze presenti nelle due aziende, promuovendo un percorso di sviluppo che valorizzi l’esperienza e la professionalità delle persone.

“Questa nuova collaborazione – afferma Giancarlo Paola amministratore delegato di GMF srl - rappresenta un passo importante, perché rafforza la nostra presenza in Italia Centrale sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Quantitativamente, grazie alla rete di Cedi Etruria, che presidia capillarmente il territorio, ma soprattutto qualitativamente, perché è composta da imprenditori che da decenni conoscono e rispondono ogni giorno alle esigenze e alle abitudini della propria clientela. Siamo convinti che da questa unione nasceranno importanti sinergie operative, in grado di migliorare l’efficienza e la competitività di entrambe le aziende, nel rispetto delle identità e dei valori che ci accomunano”.

“Siamo due aziende che condividono valori, storia e visione – sottolinea Claudio Bernardini, presidente di Etruria Retail – e abbiamo scelto di mettere in comune i propri punti di forza per guardare insieme al futuro. Con questa operazione rafforziamo la nostra rete e il legame profondo con le comunità in cui operiamo, con l’obiettivo di generare valore, migliorare la competitività e promuovere al tempo stesso la redditività, restituendo benefici tangibili a soci, clienti e fornitori. È un passo significativo che consolida la nostra presenza sul territorio e ribadisce la volontà di costruire, insieme, un futuro duraturo, condiviso e sostenibile.”

“Come Unicomm – aggiunge il Presidente Marcello Cestaro - abbiamo sempre creduto che sia fondamentale pensare in grande, ma agire in locale. Ne è prova il fatto che, ogni volta che abbiamo acquisito realtà in territori diversi dal Veneto, abbiamo sempre mantenuto un presidio commerciale e di marketing radicato sul territorio, per valorizzarne competenze e relazioni. Grazie alla collaborazione avviata con Cedi Etruria il Gruppo Unicomm nel 2026 raggiungerà un fatturato alle casse di oltre 4 miliardi”.

“Questo progetto – dichiara Luca Migliolaro, direttore generale di Etruria Retail – nasce dalla volontà di crescere insieme, unendo forze, esperienze e valori con un’azienda che, come noi, vive e conosce a fondo il territorio: i clienti, le istituzioni, i fornitori e la vita sociale delle nostre comunità. Crediamo che collaborare con chi condivide la nostra visione sia la chiave per creare valore vero e duraturo e siamo convinti che la qualità del servizio e la cura delle relazioni nascano dall’ascolto, dal rispetto reciproco e dalla voglia di fare bene insieme. La forza di Etruria Retail sono le persone. Persone capaci, formate e appassionate, che vivono l’azienda con orgoglio e soddisfazione e ogni giorno con il proprio impegno consentono di dare risposte rapide e concrete ai nostri soci e imprenditori. Iniziamo questo percorso con entusiasmo e fiducia, consapevoli che, unendo le energie, possiamo essere ancora più forti nella gestione del territorio e nel servizio alle nostre comunità”.



