Nasce Summer Sonic: Il Nuovo Festival che accende l'Estate Maremmana

Tre Serate Indimenticabili di Musica Elettronica, Natura e Gusto a Sasso d'Ombrone

Sasso d'Ombrone: Nel cuore pulsante della Maremma Grossetana, sta per nascere un nuovo festival che promette di far vibrare le corde dell'anima e scuotere il corpo al ritmo della musica elettronica: il Summer Sonic. Tre serate uniche, immerse nell'incantevole scenario del Parco BellaCosta, pronte a riscrivere le regole del divertimento estivo.

Segnatevi queste date, perché l'8 giugno, il 20 luglio e il 17 agosto 2025, dalle 17:00 alle 23:00, con un biglietto d'ingresso di soli 5 euro, il Parco BellaCosta diventerà il tempio della musica e della convivialità.

Un'iniziativa che nasce dalla visione di Andrea Lanzini, dalla vibrante energia dell'associazione Nuovo Teatro Cinigiano APS e dall'instancabile impegno dell'Associazione ProSasso ETS. Un sodalizio che ha dato vita a un evento pensato per abbracciare la diversità dei suoni e dei gusti. Ogni serata sarà un viaggio sonoro in un genere musicale differente, un'occasione imperdibile per scoprire nuove vibrazioni e condividere la gioia della musica.

"Il Summer Sonic", dichiara Andrea Lanzini, "È un'esperienza che ci travolgerà con ritmi irresistibili, artisti incredibili e un'atmosfera che vi farà sentire parte di qualcosa di veramente speciale. Immaginate: il sole che saluta l'orizzonte tingendo il cielo di sfumature calde, l'aria frizzante della sera che accarezza la pelle, e le prime note che iniziano a diffondersi, avvolgendo l'atmosfera. Sotto il cielo stellato, circondati da amici, mentre i bassi pulsano nel petto e le melodie ci trasportano, celebreremo l'estate nel modo più epico possibile, con la passione per la musica e il territorio nel cuore".

Giorno 1: L'Onda Positiva del Reggae - 8 Giugno 2025

Preparatevi a un'esplosione di "good vibes" con la prima notte del Summer Sonic, dedicata al Reggae. Sul palco salirà il Tiburzi Sound System, accompagnato da ospiti e amici a sorpresa, pronto a trasportarvi direttamente in Giamaica. Tiburzi, con anni di passione e un sound system autocostruito che pulsa di autenticità, è un vero ambasciatore di questo genere. Le sue selezioni musicali sono un viaggio attraverso la storia e le sfumature del reggae, dal roots alla dancehall, creando un'onda sonora avvolgente e piena di positività. Sarà un'occasione perfetta per lasciarvi andare al ritmo in levare e dimenticare lo stress della settimana.

Giorno 2: Tuffarsi Nell'Adrenalina Pura della Drum & Bass - 20 Luglio 2025

Allacciate le cinture, perché il 20 luglio il Parco Bella Costa si trasformerà in un epicentro di ritmi e bassi profondi con l'arrivo dei Soniqa. Con una padronanza tecnica sbalorditiva e una creatività senza limiti, i Soniqa tessono paesaggi sonori che spaziano da atmosfere liquide e ipnotiche a momenti di pura euforia. Le loro performance sono un'esperienza sensoriale completa, dove ogni beat è un'esplosione di energia che vi farà vibrare dalla testa ai piedi. Se siete alla ricerca di una notte carica di adrenalina e di suoni all'avanguardia, i Soniqa sono pronti a lasciarvi senza fiato.

Giorno 3: L'Esplorazione Sonora della Techno - 17 Agosto 2025

La terza e ultima notte del Summer Sonic sarà un'immersione nelle sonorità ipnotiche e avvolgenti della Techno con l'esibizione degli Entropia, collettivo musicale elettronico. Questo ensemble eterogeneo di musicisti provenienti da diverse realtà della Toscana è celebre per le loro performance live improvvisate, che sfidano le convenzioni. Ogni loro esibizione è un evento unico e irripetibile, un flusso sonoro in continua evoluzione dove le influenze individuali si fondono in un'esperienza collettiva potente e suggestiva. Preparatevi a essere trasportati in un viaggio sonoro che esplora le sonorità della techno, dalle ritmiche pulsanti alle ambientazioni più evocative, creando un'atmosfera di intensa connessione.

Il Summer Sonic 2025 non è solo un festival musicale, ma un'occasione per vivere tre serate uniche all'insegna della buona musica e del divertimento, scoprire nuovi generi musicali, sostenere la cultura locale e le iniziative del territorio. Inoltre, potrete godervi l'atmosfera del Parco BellaCosta al calar del sole con freschi e dissetanti drink e gustando piatti eccezionali di una cucina sempre aperta, che offrirà hamburger, hotdog, panzanella, fritti, taglieri e fresche birre e cocktail per accompagnare la vostra serata. Un'opportunità per connettervi con altre persone che condividono la vostra passione per la musica.

Informazioni Utili per la Partecipazione:

Bambini: Il Summer Sonic è un evento aperto a tutti, i bambini sono i benvenuti!

Cibo e Bevande: Saranno presenti una cucina sempre aperta, un cocktail bar e una caffetteria con diverse opzioni per soddisfare tutti i gusti.

Animali domestici: Per garantire la sicurezza e il comfort di tutti, si chiede di lasciare gli amici a quattro zampe a casa.

Parcheggio: Nelle apposite aree parcheggio nelle vicinanze del Parco Bella Costa. Si consiglia di arrivare in anticipo per trovare facilmente posto.

Maltempo: In caso di previsioni meteorologiche avverse, gli organizzatori terranno aggiornati i partecipanti tramite i loro canali social.

Biglietti: Al momento non è prevista la prevendita. I biglietti saranno disponibili direttamente all'ingresso del festival a partire dalle 17:00 di ogni serata.

Non lasciatevi sfuggire l'occasione di essere tra i pionieri di questa incredibile avventura! Il Summer Sonic è qui per farvi ballare, sorridere, e vivere emozioni che dureranno per sempre.