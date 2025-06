Nasce “Mosto Futuro”, il vino incontra le arti e la vita collettiva

A pochi mesi dal settantesimo anniversario della sua fondazione, la Cantina Cooperativa I Vini di Maremma inaugura ufficialmente “Mosto Futuro”, uno spazio all’aperto pensato per accogliere eventi culturali, linguaggi artistici e nuove forme di espressione collettiva.

Grosseto: Un’area esterna della cantina si trasforma così in un luogo di incontro tra vino, arte e pensiero, dove la vinificazione trova nuove dimensioni di senso, grazie alla forza della condivisione e della creatività.

L’inaugurazione si è svolta venerdì 27 giugno alle ore 19 presso la sede della cantina, con la presentazione dell’opera pittorica realizzata da Nico Lopez Bruchi. L’artista ha dipinto uno dei grandi tini d’acciaio della cantina con una scena viva e coinvolgente: un gruppo di persone che brinda con un bicchiere di vino in mano, nel gesto semplice e potente dello stare insieme.

Il presidente della cantina, Massimo Tuccio, ha accolto il pubblico con queste parole:

“A segnare l’inizio di questo nuovo percorso è l’opera che vedete oggi su uno dei nostri tini d’acciaio. Un’opera che parla il linguaggio universale del sorriso e della condivisione.

Volti sorridenti, bicchieri alzati, un momento semplice e potente: persone che stanno insieme, che si ritrovano.

È questo il messaggio che vogliamo accogliere e diffondere da oggi in avanti: il vino come strumento di relazione, di leggerezza, di connessione tra le persone.”

Nel suo intervento, l’artista Nico Lopez Bruchi ha raccontato l’origine intima e personale dell’opera, ispirata alle tradizioni e alla concezione del vino come strumento di socialità:

“Il vino può alleggerire, unire, far sorridere. Se vissuto con consapevolezza e piacere, ha una forza sociale straordinaria: ci connette, ci riporta all’essenziale. L’atto più contemporaneo, oggi, è forse proprio questo: bere (consapevole) per stare bene, e condividere quel benessere con gli altri.”

L’opera è visitabile gratuitamente durante gli orari di apertura della cantina e rappresenta il primo passo di un programma più ampio di eventi culturali che animeranno lo spazio “Mosto Futuro”, trasformandolo in un nuovo punto di riferimento per la comunità locale e per chi desidera scoprire un modo diverso di vivere il vino.

Per informazioni:

www.ivinidimaremma.it