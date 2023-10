Nasce la nuova linea Coop "Gli Spesotti"

Una spesa davvero conveniente con la garanzia della qualità certificata dei prodotti Coop



Amiata: La nascita di questa linea si affianca all’iniziativa governativa "Trimestre anti-inflazione”, promossa dal governo a cui anche Coop Amiatina ha aderito, ma a differenza dell’iniziativa governativa non ha scadenza temporale e ha avuto una gestazione precedente da parte di Coop Italia. “Ci siamo avvalsi del grande lavoro che stiamo facendo negli ultimi anni per il rilancio del Prodotto a Marchio e per creare questa nuova linea, abbiamo calibrato i diversi elementi del prodotto, dalle caratteristiche del packaging, alla composizione formulistica, dall’origine delle materie prime fino all’impiego di formati più grandi, in modo da poter garantire comunque la qualità Coop, ma a prezzi che potessero incontrare i bisogni dei Soci e clienti, anche nelle settimane in cui è più faticoso arrivare a fine mese” osserva Domenico Brisigotti Direttore Generale Coop Italia.

Il Rapporto Coop 2023 indica che il 60% degli italiani nei prossimi 12-18 mesi ricorrerà con maggiore frequenza all'acquisto di prodotti unitari a minor costo. Senza dimenticare un ulteriore 66% di clientela convinta che acquisterà maggiormente prodotti a marchio del distributore, quindi per noi a marchio Coop, sempre alla ricerca della convenienza.

In sintesi la nascita della linea a marchio Coop “gli Spesotti" ha un alto potenziale di convenienza, non è una promozione ma un impegno quotidiano a sostegno del potere d'acquisto delle famiglie. Una linea caratterizzata graficamente dal punto esclamativo come elemento iconico ricorrente; si va dal latte alle bevande di soia, yogurt e muesli per la colazione la mattina, alla pasta e alla passata di pomodoro, senza dimenticare nuove esigenze come i prodotti per vegani e vegetariani oppure la birra e gli snack salati per il momento dell’aperitivo, oltre che i formati convenienti di legumi secchi o cotti e i prodotti in scatola come tonno, sgombro, salmone o alici. Non mancano neanche i surgelati: dalle verdure al pesce, passando per gelati. Accanto al cibo anche una corposa offerta di prodotti per la pulizia e la cura della casa: dal detersivo per la lavatrice, detergenti per bagno, cucina, pavimenti, alle pastiglie per la lavastoviglie.

Per aiutare chi ogni settimana entra nei punti vendita Coop.

Della nuova linea in tutti i negozi Coop Unione Amiatina puoi trovare: lo yogurt alla frutta o bianco a 25 centesimi a vasetto, il pacco da mezzo chilo di penne rigate a 59 centesimi, la pizza Margherita surgelata, in confezione da 3 pezzi, a 3,60 euro e il detersivo per la lavatrice a 2,89 euro il flacone da 3 litri.

La Coop Unione Amiatina è presente con 28 punti di vendita nelle provincie di Grosseto, Siena, Pisa, Firenze e Viterbo.