Elba Legend Run 2025: in arrivo uno degli appuntamenti più suggestivi dell'autunno elbano
Nasce l’Associazione Oriana Fallaci
Il nuovo sodalizio culturale inaugura le proprie attività il 12 settembre con un evento al Polo Universitario, dedicato ai valori della libertà di pensiero e dell’impegno civico.
Grosseto: Nasce a Grosseto l’Associazione Oriana Fallaci, della quale sono soci fondatori Barbara Chelli (Presidente), Mariangela Napolitano, Massimo Ciancagli e Claudio Roghi.
Il primo appuntamento che propone è in programma venerdì 12 settembre ale ore 18,30 nella Sala delle Colonne del Polo Universitario di Grosseto. Testimonial dell’evento il professor Giacomo Moscato.
L’Associazione si propone di promuovere attività culturali, dibattiti, percorsi formativi, iniziative pubbliche e viaggi culturali, tutte iniziative ispirate ai valori della libertà di pensiero e dell’impegno civico.
L’ingresso all’evento del 12 settembre è libero.