Nasce Intelligenza Artigiana: la nuova collaborazione tra Confartigianato Imprese Grosseto e TV9 Telemaremma

Grosseto: Confartigianato Imprese Grosseto e TV9 Telemaremma annunciano la nascita di Intelligenza Artigiana, un nuovo format televisivo dedicato alle eccellenze artigiane del territorio. Un progetto che valorizza il saper fare, le storie, la creatività e le competenze delle imprese che rendono unico il tessuto produttivo della provincia di Grosseto.

Un progetto per valorizzare il territorio

Intelligenza Artigiana nasce per raccontare il volto autentico delle imprese, mettendo al centro le persone, la passione e l’esperienza che animano ogni laboratorio, ogni bottega, ogni azienda. Il programma racconta, attraverso interviste e approfondimenti, i volti e i mestieri dell’artigianato contemporaneo: un patrimonio di talento, sacrificio e innovazione che merita di essere conosciuto e diffuso.

Protagonisti delle puntate:

Gabriella Anna Maria Cartella – orafa

Giulia Vegni – carrozzeria

Claudio Frosolini – cartotecnica

Alessandro Pareti – parrucchiere

Marco Coppola – panificatore

Antonio Zambernardi – torrefazione

Maria Mecarozzi – turismo

Paolo Martini – sarto

Massimiliano Di Rosa – edilizia

Silvia Cherubini – officina

Luca Pievaioli – arredamento

Bianchi ed Edoardo Lusini – frantoio

Emanuela Grewing – estetista

Andrea Bruni – odontotecnico

Date di messa in onda

Primo ciclo – dal 14 novembre 2025

Venerdì ore 21.20

Mercoledì ore 13.10

Giovedì ore 19.15

Secondo ciclo – dal 4 gennaio 2026

Domenica ore 19.00

Lunedì ore 14.15

Martedì ore 23.30

Dal giorno successivo alla prima trasmissione, ogni puntata sarà disponibile sulla piattaforma on-demand di TV9 per smart TV connesse e online al link: https://www.tv9italia.it/category/informazione/intelligenza_artigiana/