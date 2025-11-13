Nasce Intelligenza Artigiana: la nuova collaborazione tra Confartigianato Imprese Grosseto e TV9 Telemaremma
Grosseto: Confartigianato Imprese Grosseto e TV9 Telemaremma annunciano la nascita di Intelligenza Artigiana, un nuovo format televisivo dedicato alle eccellenze artigiane del territorio. Un progetto che valorizza il saper fare, le storie, la creatività e le competenze delle imprese che rendono unico il tessuto produttivo della provincia di Grosseto.
Un progetto per valorizzare il territorio
Intelligenza Artigiana nasce per raccontare il volto autentico delle imprese, mettendo al centro le persone, la passione e l’esperienza che animano ogni laboratorio, ogni bottega, ogni azienda. Il programma racconta, attraverso interviste e approfondimenti, i volti e i mestieri dell’artigianato contemporaneo: un patrimonio di talento, sacrificio e innovazione che merita di essere conosciuto e diffuso.
Protagonisti delle puntate:
- Gabriella Anna Maria Cartella – orafa
- Giulia Vegni – carrozzeria
- Claudio Frosolini – cartotecnica
- Alessandro Pareti – parrucchiere
- Marco Coppola – panificatore
- Antonio Zambernardi – torrefazione
- Maria Mecarozzi – turismo
- Paolo Martini – sarto
- Massimiliano Di Rosa – edilizia
- Silvia Cherubini – officina
- Luca Pievaioli – arredamento
- Bianchi ed Edoardo Lusini – frantoio
- Emanuela Grewing – estetista
- Andrea Bruni – odontotecnico
Date di messa in onda
Primo ciclo – dal 14 novembre 2025
- Venerdì ore 21.20
- Mercoledì ore 13.10
- Giovedì ore 19.15
Secondo ciclo – dal 4 gennaio 2026
- Domenica ore 19.00
- Lunedì ore 14.15
- Martedì ore 23.30
Dal giorno successivo alla prima trasmissione, ogni puntata sarà disponibile sulla piattaforma on-demand di TV9 per smart TV connesse e online al link: https://www.tv9italia.it/category/informazione/intelligenza_artigiana/