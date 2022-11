Un premio nazionale e una Giuria prestigiosa. Cerimonia di premiazione giugno 2023 al Cassero Senese di Grosseto

Grosseto: Nasce il Premio Letterario "Leopoldo II di Lorena", organizzato dalla neocostituita Incipit Associazione ETS, in collaborazione con il portale culturale "PuntoZip - La cultura in un piccolo spazio".

L’Associazione è presieduta dallo scrittore Carlo Legaluppi, la vicepresidente è l’artista Anastasia Marano.

Il bando del Premio è già pubblicato sul sito www.premioletterarioleopoldo.it , la premiazione avrà luogo nel mese di giugno 2023, nella splendida cornice del Cassero Senese di Grosseto per gentile concessione dell’Istituzione Le Mura.

“Abbiamo voluto portare in città una realtà nuova e ambiziosa – ha dichiarato Carlo Legaluppi –. Un Premio dalla riconoscibile identità nazionale, a partire da un Presidente di Giuria noto e prestigioso e da undici giurati dalla grande esperienza e competenza. Siamo certi che quella di giugno 2023 sarà una cerimonia da ricordare e abbiamo scelto la cornice del Cassero per rimarcare la centralità grossetana del progetto”.

“La cerimonia non sarà soltanto una premiazione” – prosegue Legaluppi - “ma un momento di riflessione sul legame indissolubile tra tutte le forme artistiche: letteratura, musica, danza, arti visive e architettura. Un momento di condivisione del “bello”, di cui tanto si sente bisogno in questi anni”

Il Premio è intitolato al Granduca Leopoldo di Toscana per la mitezza del suo governo nei confronti dei letterati: molti esponenti della cultura italiana del tempo, perseguitati o che non trovavano l'ambiente ideale in patria, poterono trovare asilo in Toscana, come Giacomo Leopardi, Alessandro Manzoni, Guglielmo Pepe, Niccolò Tommaseo. Qui operarono in tranquillità con i tanti scrittori e intellettuali toscani come Francesco Domenico Guerrazzi, Giovan Pietro Vieusseux e Giuseppe Giusti.

Il Presidente della Giuria è Andrea Pamparana, giornalista, scrittore e conduttore radiofonico, per molti anni vicedirettore del TG5.

Sei le categorie del Premio :

: Libri editi

Libri inediti

Poesie (edite/inedite)

Racconti (editi/inediti)

Testi teatrali inediti

e una speciale categoria a inviti con opere selezionate direttamente da una specifica commissione

La Giuria è così composta:

Luca Archibugi - autore, attore e regista teatrale

Ottavia Bianchi - autrice, regista e attrice

Guido Casali - fondatore di Sky Arte, consulente senior Teatro alla Scala

Pino Casamassima - giornalista e scrittore

Maria Teresa Casella - giornalista e scrittrice

Renato De Rosa - scrittore, autore teatrale e attore

Ilaria Guidantoni - giornalista e scrittrice

Giuseppe Perrone - poeta e scrittore

Nicola Vacca - giornalista, scrittore e poeta

Paolo Zagari - scrittore e documentarista

Michela Zanarella - giornalista e poetessa

Il termine ultimo per la presentazione dei testi è il 31 dicembre 2022.

Per il primo classificato di ogni categoria è previsto un premio in denaro, a eccezione della categoria “libro inedito”, il cui vincitore avrà in premio la pubblicazione da parte di SEM - Società Editrice Milanese. Saranno inoltre premiati il secondo e il terzo classificato di ogni categoria. Verrà anche assegnato un contributo a un’Associazione, selezionata dal Presidente della Giuria, attiva nel campo del volontariato.

L’iniziativa è sostenuta, tra gli altri, dagli Sponsor Gold Banca Tema, Toscano Alta Sartoria, Maticmind Roma SpA e Sei a Casa Srls di R. Saccani..

Sono in corso di attivazione collaborazioni con il Museo Archeologico MAAM, gli istituti di istruzione superiore Liceo Musicale del Polo Bianciardi e Istituto Alberghiero Leopoldo II di Lorena e con altri Soggetti pubblici e privati.

La cerimonia, organizzata dalla responsabile del Premio Laura Sbrana Adorni e dalla vicepresidente Anastasia Marano, sarà preceduta da un aperitivo con degustazione vini a cura dell’Azienda Basile e della Scuola Europea Sommelier.

Per ogni informazione si può visitare il sito www.premioletterarioleopoldo.it o chiamare il numero dedicato 370 1264851 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 20.30.