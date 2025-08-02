Nasce il Club Napoli “Grosseto Partenopea”: la Maremma si tinge d’azzurro

Inaugurata in Piazza Albegna la nuova sede del tifo napoletano a Grosseto. De Laurentiis: “Una famiglia per chi porta Napoli nel cuore”

Grosseto: È ufficialmente nato il Club Napoli “Grosseto Partenopea”, in Piazza Albegna 11, punto di riferimento per tutti i tifosi del Napoli residenti a Grosseto e nelle zone limitrofe. Un’iniziativa nata dalla passione autentica per i colori azzurri, con l’obiettivo di unire i cuori partenopei della Maremma sotto un’unica bandiera, quella del Napoli Calcio.

Alla guida del nuovo club c’è Debora De Laurentiis, nominata all’unanimità Presidente, che ha espresso grande entusiasmo per questo nuovo capitolo:

“Fondare questo club significa creare una famiglia, un luogo d’incontro per chi vive lontano da Napoli ma porta la sua città nel cuore. È un sogno che diventa realtà e che vogliamo condividere con tutti i tifosi: il nostro amore per il Napoli non conosce confini. Da oggi Grosseto ha un’anima azzurra ancora più forte.”

Il Club Napoli “Grosseto Partenopea” nasce con l’intento di promuovere iniziative culturali, sportive e sociali legate al mondo partenopeo e al calcio Napoli, oltre ad organizzare visioni collettive delle partite, trasferte e momenti di aggregazione per grandi e piccoli.

"Invitiamo tutti i tifosi e gli appassionati - continua De Laurentis - ad iscriversi al club e a seguirci sui nostri canali social per restare aggiornati su tutte le nostre iniziative, eventi e promozioni esclusive. Siamo certi che il Club Napoli “Grosseto Partenopea” sarà un'opportunità unica per vivere la passione partenopea in modo ancora più coinvolgente".

Per iscriversi al club basta cliccare sui link qui https://www.facebook.com/ClubNapoliGrossetoPartenopea



