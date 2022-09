Politica Nasce “Grosseto Grosseto per il PPE”, importante costola (corrente) di Forza Italia 12 settembre 2022

Redazione Grosseto: Nasce “Grosseto Grosseto per il PPE”, un’importante costola (corrente) di Forza Italia che a Grosseto, insieme all’UDC, ha costituito la casa dei popolari maremmani. Ecco il manifesto con il quale il nuovo movimento si presenta. 1. Meno tasse e meno burocrazia per le aziende 2 Incentivi alle piccole imprese. 3. Ancora piu agevolazioni per le aziende che assumono i giovani 4. Reddito di autonomia: contrasto della povertà in una prospettiva di sussidiarietà attivante 5. Prevedere iniziative per sostenere ed agevolare le mamme lavoratrici. 6. reddito di maternità 7. Più sicurezza nei territori per i cittadini 8. Una scuola piu' vicina al territorio e al mondo del lavoro 9. Trovare soluzioni per sostenere le aziende e i cittadini rispetto al costo esorbitante dell'energia 10. Un piano per contrastare la siccità e prevenirla 11. Una sanità più forte, con medici di famiglia veri protagonisti e con la possibilità di accedere in tempi ragionevoli a visite mediche specialistiche e ad esami tramite il SSN 12. Potenziare le infrastrutture. In particolare continuare la superstrada Rosignano-Grosseto fino a Civitavecchia 13. Promuovere e sostenere il turismo mettendo come priorità le manutenzioni stradali e infrastrutturali 14. Puntare, con progettualità mirate e specifiche, ad un’agricoltura più congeniale al nostro territorio. Di seguito ecco i fondatori: - Giorgio Signori - Amedeo Gabbrielli - Brunero Bernini - Indro Buoriposi - Barbara Chelli - Anna Maria Bernardini - Gabriele Saltelli - John Powell - Francesco Riello - Deborah Delaurentiis Seguici





