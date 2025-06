Nasce AperitIva, il nuovo format di Fenap Confesercenti "Voce e spazio alle professioni emergenti"

Grosseto: Sono molte le professioni a partita Iva che sono nate negli ultimi anni: dai social media fino al più recente uso dell'intelligenza artificiale. AperitIva, il nuovo format di Fenap Confesercenti, vuole parlare in modo semplice e veloce proprio di questo. "Sono molto felice di questa iniziativa e del supporto di Confesercenti - spiega Guido Chelli presidente Fenap -. Soprattutto mi auguro che, attraverso questi incontri, possiamo aiutare concretamente i professionisti sia nell'orientamento quanto nella crescita personale".

Il primo ospite, giovedì 26 giugno, sarà presente Michele Bottoni, campaigner, ovvero un consulente nell'ambito del digitale, nelle campagne elettorali e iniziative pubbliche. "Vogliamo aprirci al nuovo ed al moderno. La provincia di Grosseto, si sa, non è famosa per l'industria. Ecco allora che tutte le nuove professioni relative al digitale, leggere e veloci, ben si prestano ad insediarsi nel nostro territorio. Dobbiamo essere pronti e fare in modo che si sviluppino: Confesercenti accetta la sfida" conclude Marco Di Giacopo coordinatore di Assoterziario. Appuntamento allora per giovedì 26 ore 18 al 7e17 Beach Bar di Marina di Grosseto per la prima puntata di AperitIva.