Nasce a Grosseto "TU PUOI", il Festival del Cinema per Under 30

Grosseto: La città si prepara ad accogliere una nuova e vibrante iniziativa culturale: la prima edizione del "TU PUOI festival del cinema dei giovani under 30", un evento nato dalla passione e dalla determinazione di Sendy Giamattei, giovane attrice, sceneggiatrice e regista grossetana.

Nata nel 1999, Sendy Giamattei (foto 2) ha già collezionato esperienze significative nel mondo dello spettacolo, recitando in produzioni come "Fosca Innocenti 2" al fianco di Vanessa Incontrada e realizzando progetti personali che hanno ottenuto importanti riconoscimenti. Tra questi, il documentario sul bullismo "Hai qualcosa da raccontare?", il cortometraggio contro la violenza sulle donne "Non è colpa tua", finalista al prestigioso festival "Cinema d'Idea" di Roma, e il recente "La casa degli artisti", un'opera che esplora l'arte in tutte le sue forme.

Forte di questo bagaglio, Sendy ha deciso di regalare alla sua città natale un evento che metta al centro i giovani talenti del cinema. Con il patrocinio del Comune di Grosseto, il festival si propone come una vetrina per i filmmaker under 30.

Il festival:

Quando: 29 settembre, 1 ottobre e 3 ottobre 2025.

29 settembre, 1 ottobre e 3 ottobre 2025. Dove: Aula Magna del Polo Universitario di Grosseto.

Aula Magna del Polo Universitario di Grosseto. Selezioni aperte: Sarà possibile inviare i propri film fino al 10 settembre 2025.

Una giuria di esperti del settore valuterà le opere in concorso. Sendy Giamattei ricoprirà il ruolo di Direttore Artistico, guidando questa nuova avventura culturale.

In bocca al lupo a tutti i giovani cineasti!