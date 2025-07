Attualità Nasce a Grosseto il “Laboratorio delle Idee” 20 luglio 2025

20 luglio 2025 119

119 Stampa

Redazione

Un nuovo spazio civico per ascoltare i cittadini, coinvolgere i giovani e costruire proposte concrete per il futuro del territorio. Grosseto: Nasce a Grosseto il Laboratorio delle Idee, un nuovo laboratorio civico con l’obiettivo di fare pre-politica e avvicinare i cittadini - in particolare i giovani - alle questioni politiche e sociali del territorio. Il laboratorio, costituitosi nei giorni scorsi, è promosso da Concetta Relli, Francesca Dini Barbara Chelli, Patrizia Cassisa Mirella Pastorelli, Nuzzo Loredana, Valentina Ciacci, Giorgio Signori, Benito Bromo e Brunero Bernini Amedeo Gabbrielli Valerio Pizzuti Franca Viti Maria Grazia Trani Del Vacchio Anna Salvatore Anastasi Stefano Dragoni Sergio Ceccacci Il gruppo si propone di costruire un vero e proprio ponte tra politica e cittadini, ascoltando le istanze della comunità e promuovendo una nuova stagione amministrativa improntata su responsabilità, dialogo e concretezza. “L’età media del nostro Comune è già più alta della media nazionale, e l’emigrazione giovanile è un problema che non possiamo più permetterci di ignorare. Vogliamo dare ai nostri ragazzi motivi per restare, investendo su lavoro, formazione e inclusione”, dichiarano i promotori. Tra i pilastri del progetto politico si evidenziano: Politiche giovanili per il lavoro, per invertire la tendenza all’emigrazione e creare nuove prospettive occupazionali.

Una scuola per il lavoro e l’uguaglianza, rafforzando l’orientamento scolastico e professionale, valorizzando gli istituti tecnici e professionali, sviluppando nuovi percorsi su digitale, green economy, sport e intelligenza artificiale, e promuovendo l’equità di genere.

Sviluppo economico locale, con particolare attenzione al settore agricolo e al sostegno delle imprese.

Tutela dell’ambiente, grazie a progetti concreti finanziati con i Fondi di coesione, in collaborazione tra Comune, Regione e Governo. Centrale sarà la partecipazione diretta dei cittadini attraverso le Consulte Comunali /provinciali e percorsi condivisi, per garantire scelte realmente rispondenti ai bisogni del territorio. “Riteniamo imprescindibile la salvaguardia dell’ambiente e il rilancio della nostra economia locale. Solo un’amministrazione stabile, trasparente e partecipata può rispondere alle necessità della comunità”, aggiungono i promotori. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Nasce a Grosseto il “Laboratorio delle Idee” Nasce a Grosseto il “Laboratorio delle Idee” 2025-07-20T10:45:00+02:00 389 it Un nuovo spazio civico per ascoltare i cittadini, coinvolgere i giovani e costruire proposte concrete per il futuro del territorio. PT2M /media/images/grosseto-panorama.jpg /media/images/thumbs/x600-grosseto-panorama.jpg Maremma News Grosseto, Sun, 20 Jul 2025 10:45:00 GMT