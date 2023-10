Nardini, su post con cui il sindaco di Grosseto Vivarelli Colonna: Sono inorridita da queste parole

La dichiarazione dell'assessora regionale alle pari opportunità della Toscana Alessandra Nardini, sul post con cui il sindaco di Grosseto Vivarelli Colonna ha annunciato di aver firmato la proposta di legge per modificaere la 194 e obbligare i medici a mostrare l'immagine del feto alle donne che vogliono abortire e a farne ascoltare il battito cardiaco.

Firenze: "Come si fa ad appoggiare una simile crudeltà nei confronti delle donne?!". A dichiararlo è l'assessora regionale alle pari opportunità della Toscana Alessandra Nardini, riferendosi al post con cui il sindaco di Grosseto Vivarelli Colonna ha annunciato di aver firmato la proposta di legge per modificare la 194 e obbligare i medici a mostrare l'immagine del feto alle donne che vogliono abortire e a farne ascoltare il battito cardiaco.



"L'interruzione volontaria di gravidanza - prosegue Nardini - è un diritto ottenuto grazie alle battaglie di tantissime donne e tantissime donne lo hanno difeso con le unghie e con i denti in tutti questi anni da chi, ancora oggi, prova a farci regredire. Chi, come il Sindaco di Grosseto, sostiene quella vergognosa proposta di legge fa esattamente questo, prova a farci tornare indietro, colpevolizzando e giudicando le donne. La legge 194 non va certo cambiata in questo senso.

Le donne - prosegue Nardini - hanno il diritto di autodeterminarsi, devono essere libere di scegliere di interrompere una gravidanza, con il metodo meno invasivo e nelle strutture pubbliche di tutto il nostro Paese, senza dover affrontare un percorso a ostacoli o peregrinazioni in vari ospedali alla ricerca di non obiettori. È un nostro diritto, come lo è che la 194 sia applicata omogeneamente in tutte le Regioni. Un Sindaco - conclude Nardini - dovrebbe rappresentare tutta la propria comunità, incluse le donne. Il Sindaco di Grosseto con la sua scelta offende le donne", conclude Nardini.