MusicAnticaMagliano festeggia la decima edizione con un concerto dedicato al barocco europeo

L’Ensemble Aurora, fondato da Enrico Gatti, si esibirà sabato 5 luglio, alle 21.15 al Giardino del Torrione di Magliano in Toscana

Magliano in Toscana: Compie dieci anni il Festival MusicAnticaMagliano e festeggia la decima edizione con un concerto dedicato ai grandi compositori del barocco musicale europeo. L’appuntamento è sabato 5 luglio, alle 21.15, al Giardino del Torrione del Magliano in Toscana. Ad esibirsi è l’Ensemble Aurora, fondato nel 1986 da Enrico Gatti, considerato un caposcuola del violino barocco, che proporrà al pubblico le “Sonate a tre” di autori come Corelli, Vivaldi e Haendel.

“Siamo felici di aprire con questo evento la decima edizione del festival – dice il sindaco Gabriele Fusini – che arricchisce da tempo la programmazione culturale del nostro comune, offrendo una serie di concerti di grande qualità per un pubblico di appassionati, che è sempre più numeroso”.

“Il Festival, unico nel suo genere in quest’angolo di Toscana per l’ampio repertorio che lo caratterizza e il profilo degli artisti coinvolti – sottolineano gli organizzatori –, raggiunge nel 2025 l’importante traguardo della decima edizione. Il tutto anche grazie alla fiducia accordata, da qualche anno, dall’amministrazione comunale e da enti come la Regione Toscana e la Fondazione Carifi, oltre che da realtà produttive del territorio e non solo”.

Anche in questa edizione, il percorso del Festival si snoderà attraverso quattro concerti, che toccheranno non solo distinti momenti della storia della “musica antica” ma anche generi diversi, come ormai di tradizione. Il programma completo è consultabile sul sito https://www.musicanticamagliano.it e sui canali social ufficiali.

L’ingresso è con donazione a sostegno dell’associazione. Per informazioni e prenotazioni: 3495241324.