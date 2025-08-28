Asl. Follonica, ecco il progetto per l’assistenza degli utenti del dottor Di Patre
Musical a San Galgano: cambio location causa meteo avverso
San Galgano: Informiamo che in seguito all’allerta meteo diffusa dalla Regione Toscana, il musical “Far far west... Calamity Jane!” che doveva avere luogo domani, venerdì 29 agosto, nell’Abbazia di San Galgano (Siena) andrà in scena presso la palestra comunale di Chiusdino in via Montecapino.
Come precedentemente annunciato lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.15.
L’ingresso è libero. I posti sono riservati.
Per prenotazioni e informazioni www.accademiadicantomoderno.it; Tel. 388.6519272