Musica: Sala dell’Abbondanza con l’evento in memoria di Don Omero Martini

Massa Marittima: Il Coro Polifonico Minatori di Santa Barbara, in collaborazione con il Gruppo corale Pietro Mascagni di Piombino organizzano con il patrocinio del Comune di Massa Marittima una iniziativa in memoria di don Omero Martini, sacerdote e musicista, a 42 anni dalla sua scomparsa. L’evento si terrà a Massa Marittima, nella sala dell’abbondanza, venerdì 10 febbraio, alle ore 18. “Don Omero Martini è stato il primo maestro del Coro Polifonico Minatori di Santa Barbara. – afferma il presidente del coro Fiorenzo Borelli – Il coro fu infatti fondato da Don Luigi Rossi nel 1952, il quale incaricò don Omero Martini di dirigerlo sin dalla prima esibizione. Inizialmente formato da minatori che lavoravano nei pozzi del bacino minerario di Massa Marittima, sotto la direzione di Don Omero Martini, il coro per oltre trent'anni ha tenuto concerti distinguendosi nei più importanti concorsi internazionali.” “L’evento che abbiamo organizzato nella Sala dell’Abbondanza non sarà un vero e proprio concerto – prosegue il presidente del coro Fiorenzo Borelli – quanto piuttosto una cerimonia, nel corso della quale verrà lasciato ampio spazio al racconto su chi era don Omero Martini e cosa abbia rappresentato per la comunità di Massa Marittima, attraverso la riflessione di Angelo Soldatini. Seguirà la testimonianza del maestro Maurizio Morgantini che ha lavorato insieme a don Omero Martini. La cerimonia si concluderà con l’esecuzione di una selezione di brani di vario genere che erano amati da Omero Martini e che saranno eseguiti dal Coro Polifonico Minatori Santa Barbara e dal Gruppo Corale Pietro Mascagni di Piombino.” Seguici





