Musica in strada: domani a Manciano l’Ida Landsberg jazz duo

Venerdì 8 luglio, appuntamento alle 21.30 all’enoteca La Filanda



Manciano: Mentre inizia il conto alla rovescia per le quattro serate principali del Manciano street music festival, che dal 21 al 24 luglio, che porteranno nel borgo medievale tanti artisti di fama nazionale, prosegue “Musica in strada”. Domani, venerdì 8 luglio, l’enoteca la Filanda, in via Trieste a Manciano, ospita il concerto dell’Ida Landsperg jazz duo. Dalle 21.30, infatti, il pubblico presente potrà gusta piatti tipici del territorio e sorseggiare un buon calice di vino locale sulla splendida terrazza, in compagnia della musica proposta da Ida Landsberg (voce) e da Simone Salvatore (chitarra). Un repertorio ricco, che esplora le sonorità del jazz, e che è il sottofondo ideale per un venerdì sera senza pensieri.

La formazione “Ida Landsberg Duo” (Ida Landsberg, voce, e Simone Salvatore, chitarra) è attiva dal 2000 con un repertorio che varia dai grandi classici del jazz e della bossa nova fino a brani contemporanei riarrangiati in chiave acustica. Ida Landsberg, cantante e compositrice, è prodotta dalla Irma Records (Bologna) e della EQ Music & Media (Singapore). Tra i dischi a suo nome “Jazz Sessions” (2019), “Cherry Tree Lane” (2013), “Acoustic Bossa Nova”, “Acoustic Bossa Nova 2”, “Jazz Moments”. Ha collaborato con musicisti del calibro di Frank Gambale, Ferruccio Spinetti, Dario Rosciglione, Domenico Sanna, Papik, Marco Guidolotti, Raffaele Pallozzi, Mirco Mariottini, Raffaele Toninelli, Emanuele Pellegrini e molti altri.

Ad accompagnare la voce di Ida è Simone Salvatore, che ha studiato chitarra al Siena Jazz e si è specializzato con Joe Diorio. Negli anni ha avuto modo di collaborare con l'Orchestra Roma Sinfonietta, la Ials Big Band del maestro Gianni Oddi, l'Orchestra del maestro Sal Genovese, Antonello Vannucchi, Niccolò Fabi, Nada, Alberto Fortis, Rossana Casale, Roberto Angelini, Claudio Gregori (Greg) e altri. E’ autore di colonne sonore per Rai Trade.

Durante la serata sarà possibile anche acquistare i biglietti per le quattro date principali del Manciano street music festival, dal 21 al 24 luglio: evento realizzato con il patrocinio ed il contributo del Comune di Manciano assessorato al Turismo, Banca Tema, Terme di Saturnia Natural Destination e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.





Per info, calendario completo e per acquistare i biglietti: www.mancianostreetmusicfestival.com.