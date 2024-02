“Musica in ospedale” con i piccoli di “Musicasempre” e gli allievi del Liceo musicale

Grosseto: La rassegna “Musica in ospedale” di Agimus torna giovedì 8 febbraio alle ore 17 nella nuova ala dell'ospedale Misericordia di Grosseto con “Musica dalle nazioni”, un concerto che vedrà l'esibizione dei piccoli musicisti dell'orchestra “Musicasempre” con gli allievi del Liceo musicale. L'ingresso è libero e aperto a tutti e chi vorrà – in occasione della giornata di Giovedì grasso – potrà assistere all'esibizione di orchestra e coro vestito da Carnevale, ispirandosi ai costumi delle varie nazioni. Per informazioni: 339 7960148; agimus.grosseto@agimus.it.



«Il terzo e ultimo appuntamento stagionale con “Musica in ospedale” – dichiara la presidente e direttore artistico di Agimus, il maestro Gloria Mazzi – vedrà protagonisti, insieme con gli allievi della classe 4° e 5° del Liceo musicale, i piccoli che partecipano al progetto dell'Orchestra Musicasempre. Un progetto ormai consolidato che si rivolge a bambini in situazioni di difficoltà che possono così partecipare ai corsi di musica sviluppando le proprie abilità e imparando a interagire con gli altri. È una preziosa opportunità di fornire una formazione musicale anche a chi ne sarebbe rimasto escluso. In questo caso il concerto nasce dall'interazione dei piccoli musicisti con i ragazzi del Liceo musicale, che svolgono questa attività come alternanza scuola-lavoro (Pcto) a supporto delle insegnanti nelle lezioni settimanali ai più piccoli. Per l'occasione abbiamo scelto un repertorio che spazia tra varie nazioni di tutto il mondo, con i musicisti vestiti a tema. Sarà una giornata che si tingerà di tanti colori».

“Musica in ospedale” è un progetto condiviso con l'azienda Usl Toscana Sud Est, sostenuto dalla Fondazione CR Firenze e dal Comune di Grosseto e realizzato con le sedi toscane di Agimus.